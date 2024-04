Berlin – bringer 100% av fangsten i land

7. februar ble hekktråleren Berlin levert til Deutsche Fischfang-Union GmbB & Co KG (DFFU) fra Vard Brattvaag. Dette er bygg nummer 931 ved verftet. Tråleren er designet av Vard i Ålesund med designbetegnelsen VARD 8 03. Det tyske trålerrederiet som nå overtar båten, er et tradisjonsrikt rederi med røtter mer enn 125 år tilbake i tid. Fra 1995 har DFFU vært en del av islandske Samherji.

Utviklingen av den nye hekktråleren har skjedd i et nært samarbeid mellom DFFU og Vard. Der viktige elementer har vært å møte de siste kravene til fiskehelseforvaltning, effektivitet og miljøvennlig drift. Med høyt fokus på fangstkvalitet, mannskapssikkerhet og bærekraftig drift, har fartøyet den mest effektive teknologien for å bringe fangsten i land med minimalt miljøavtrykk.

INNOVATIVT PROSJEKT

– Jeg er henrykt over å kunngjøre den vellykkede leveringen av nybygg 931 til DFFU. Vi er stolte over å være en del av dette svært innovative prosjektet og være den foretrukne partneren for DFFU. Jeg vil takke teamet i Vard for å løse utfordringer sammen og levere fartøyet på tid, uttalte administrerende direktør i Vard Group, Alberto Maestrini, ved overleveringen.

Baldvin Thorsteinsson og Samuel Rodriguez i DFFU sier at leveransen av Berlin er sentralt for driften av DFFU, og at Vard har gjort en utmerket jobb.

HØY STANDARD

– Gjennom årene har Vard bygget flere teknologisk avanserte fartøyer, som konsekvent oppfyller den høyeste standarden med godt håndverk og innovasjon. Berlin er utstyrt med avanserte tekniske løsninger fra pålitelige partnere. En betydelig endring med dette nye fartøyet er muligheten for rekefangst og prosesseringsevnen, som utvider porteføljen av produkter produsert om bord. Produksjonen av hvitfisk er også oppgradert med nytt utstyr, noe som øker mulighetene i produksjonen og utvider vårt produktspekter. Teknologien og utstyret om bord vil gjøre oss i stand til å bringe 100 prosent av fangsten til land. Dette støtter vårt mål om økt verdiskaping til sjøs og er direkte i tråd med vårt bærekraftarbeid, sier DFFU-direktørene.

MANNSKAP PÅ 34

Berlin har en lengde på 84 meter og en bredde på 16,70 meter. Om bord er det lugarplass til et mannskap på 34 personer. Fartøyet er tilrettelagt for trippeltråling, og lastekapasiteten for fryste produkter om bord er på rundt 2200 kubikkmeter. Ensilasjekapasiteten er rundt 540 kubikkmeter. Les hele omtalen her.

