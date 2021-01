Bestiller to fartøy til høsting av blåskjell

Modell av skipene.

Den Shetland-baserte blåskjell-oppdretteren Blue Shell Mussels LTD bestiller to nybygg fra Skagen Ship Consulting AS, som får byggenummer 004 og 005. Nybyggenes arbeidsoppgaver vil primært være høsting av blåskjell fra oppdretterens egne lokasjoner. Komplett bygging gjennomføres av Skagen Ship Consulting AS hos Etkin Marin i Istanbul, Tyrkia med levering i fjerde kvartal 2021.



Blueshell Mussels Ltd er en familieeid bedrift etablert i 1997. De første blåskjellene ble innhøstet i år 2000 og har siden det fortsatt å vokse til å bli den største blåskjell-oppdretteren i Storbritannia.



Skagen Ship Consulting AS fasiliterer alle typer maritime prosjekter med fokus på totale fartøysleveranser hvor reder sparer tid og kapital - uten å la det gå på bekostning av kvalitet. SSC bistår også med megling, finansiering, prosjektledelse og utstyrsleveranser.



Designselskapet Macduff Ship Design Ltd har mer enn 25 års erfaring innen maritim sektor hvor de har jobbet inn mot redere, operatører og skipsverft. De tilbyr et bredt spekter av tjenester for både nye og eksisterende fartøy.



De har i dag mer enn 200 fartøy i operasjon verden over fra 6 til 50 meters lengde bestående av arbeidsbåter. patruljebåter, tugs, fiskefartøy, ferger, forskningsfartøy og multifunksjonsfartøy.



Info om fartøyet

• Design: Macduff Ship Design 19.9m Mussel Harvester

• Lengde: 19,90 m

• Bredde: 7,20 m

• Draught: 2,30 m

• Mannskap: 4 pers