BioMar utvikler nytt fôr

Om BioMar:

BioMar er innovatører innen høyytelsesfôr, dedikert til å gjøre vårt for å skape en sunn og bærekraftig global havbruksnæring.

BioMar driver 17 fôrfabrikker over hele verden i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Vietnam, Costa Rica, Ecuador og Australia.

På verdensbasis leveres fôr til ca. 90 land og til over 45 forskjellige arter.

BioMar Group eies 100 prosent av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

BioMar har med erfaringer fra ORBIT- og POWER-produktseriene gjort betydelige fremskritt i forståelsen av hvordan råvarer og produksjonsprosesser påvirker fôret i vannbårne systemer. Tidlige valideringsforsøk utført på kommersielle systemer har gitt lovende resultater, noe som gir BioMar et solid grunnlag for videre utvikling.– Vi har forbedret forståelsen for den komplekse dynamikken ved vannbåren fôring gjennom forskningen vår. Denne innsikten setter oss i stand til å forbedre fôrsammensetninger og bruke produksjonsteknikker som gir betydelig reduksjon av næringstap, sier Ewan Cameron, Product Marketing Manager (Salmon Grower Feeds) for BioMar.Det er et pågående arbeid, og BioMar arbeider for å møte utfordringene knyttet til vannbårne fôringssystemer. Ved å utvikle et vannbårent fôr tilpasset til disse systemene gir BioMar oppdretterne et verktøy de trenger for å utnytte potensialet i denne innovative teknologien.«Oppdretterne kan stole på at vi både er klare over utfordringene, og at vi arbeider intenst med å utvikle praktiske løsninger. Framgangen i dette arbeidet har vært betydelig, og vi gleder oss til å dele mer informasjon når vi nærmer oss et sluttprodukt," konkluderer Ewan.