Blir verdens første utslippsfrie offshoreskip

Equinor har inngått en avtale med rederiet Eidesvik Offshore om å bygge om forsyningsfartøyet Viking Energy slik at det kan gå lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser. Fartøyet har allerede gått 17 år på kontrakt for Equinor. I dag går skipet på flytende naturgass. Den største endringen blir derfor monteringen av en stor brenselcelle drevet av ammoniakk, fremstilt ved hjelp av fornybar energi.Equinor har tildelt en ny femårskontrakt med det norske rederiet, med oppstart i april 2020, når inneværende kontrakt utløper. Forsyningsfartøyet Viking Energy skal i kontraktsperioden inngå i et forskningsprosjekt som skal utvikle, installere og teste seiling over lange distanser ved hjelp av brenselsceller som benytter utslippsfri ammoniakk som drivstoff. Teknologien skal testes på fartøyet fra 2024.

Prosjektet vil undersøke om teknologien kan stå for 100 prosent utslippsfri drift over lange distanser.

Ambisjonen er at at 60 til 70 prosent av energibruken om bord skal komme fra ammoniakk i en testperiode på ett år. Viking Energy vil fortsatt ha mulighet til å benytte LNG som drivstoff, og kraftbehovet blir supplert med batteri.



Hovedsamarbeidspartnere i det femårige forskningsprosjektet er NCE Maritime Cleantech, Eidesvik Offshore, Wärtsilä, Prototech og Equinor. Wärtsilä skal levere kraftteknologien og systemer for ammoniakklagring og distribusjon. Prototech skal levere brenselscellesystemet.

Du kan lese mer om Viking Energy her, fra da skipet ble levert i 2003