Blue Ctrl skal levere til ny kabellegger

Blue Ctrl

Ctrl AS er et programvare- og utviklingsselskap lokalisert i Ålesund.

Selskapet har sine røtter solid plantet i den maritime bransjen og utvikler software og systemer for alarm, energistyring og automasjon om bord i skip.

Blue Ctrl AS har et sterkt fagmiljø innen automasjon og et eget utviklermiljø som står bak X-CONNECT-plattformen.

Denne plattformen er utviklet i de siste fem årene og er tatt i bruk av mange redere og om bord i et antall skipstyper.

X-CONNECT er en moderne og fremtidsrettet plattform, som er ekstremt god for styring, energieffektivisering og datafangst via BLUE BOX skytjeneste og som gir et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Blue Ctrl skal levere en komplett pakke som består av Alarm System (AMS) og et Integrert Automasjonssystem (IAS). Alarmsystemet overvåker alle essensielle systemer om bord i skipet, og i tillegg styrer automasjonssystemet mye av utstyret om bord. Det skal også leveres et Power & Energy Management System, som styrer og optimaliserer kraftproduksjonen om bord i samspill med en batteripakke. Dette systemet vil minimere forbruk og forurensende utslipp av CO2 og andre drivhusgasser.X-CONNECT-plattformen er helintegrert og utgjør nerve-systemet om bord, noe som gjør den velegnet til datafangst og driftsoptimalisering for reder. Gjennom BLUE BOX, blir denne datafangsten organisert og overført til en skytjeneste som gir personell på land tilgang til viktige data gjennom en onlinereal-time portal. Dette gir en glimrende mulighet til å ha kontroll på skipets tilstand, overvåke forbruk samt planlegge vedlikehold.– Vi er meget fornøyde for å ha blitt valgt ut som leverandør av Ulstein og Nexans. Dette blir en stor og viktig leveranse for Blue Ctrl, sier Arne Dybvik, administrerende direktør hos Blue Ctrl. Denne ordren blir en av de største leveransene vi har hatt og vi ser frem til å jobbe med Ulstein Verft og Nexans på dette prosjektet, sier Sindre Stølan, salgsdirektør hos Blue Ctrl. Basert på reders erfaringer med X-CONNECT fra Nexans Aurora har de sammen med verftet igjen valgt Blue Ctrl som leverandør og dette er en tillitserklæring, legger Stølan til.Administrerende direktør Lars Lühr Olsen i Ulstein Verft er fornøyd med valget Blue Ctrl som systemleverandør til disse viktige systemene. Vår erfaring med systemleveranser basert på Blue Ctrl sin X-CONNECT-plattform er meget positive fra tidligere fartøy, både pålitelighet i systemene samt fleksibiliteten som blant annet gir reder mulighet for strømming av data i reell tid er et godt utgangspunkt for våre kunder til få god observabilitet på viktige systemer om bord i sanntid.