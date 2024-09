Blue Future Holding overtar 100 prosent av GreenFox Marine

Om Blue Future Holding

Blue Future Holding er et investeringsselskap eid av tyske EW Group som er et familieeid, strategisk holdingselskap med internasjonal virksomhet innenfor avl, genetikk, farmasi og ernæring knyttet til den globale landbruks- og havbruksnæringen.

Blue Future Holding har fokus på å investere i selskaper som jobber med bærekraftige løsninger innen teknologi og fiskehelse.

Om GreenFox Marine

GreenFox Marine AS er en ledende leverandør av teknologi for kjønnssortering og helseundersøkelser av fisk ved hjelp av ultralyd og kunstig intelligens.

Selskapet har utviklet patenterte løsninger som forbedrer produktivitet og fiskevelferd, og har allerede levert sterke resultater i flere markeder.

– Blue Future Holding er en langsiktig strategisk eier som ønsker å satse videre på vår teknologi. De har også mye kunnskap om fordelene med kjønnssortert oppdrett av laks gjennom sin globale tilstedeværelse og tidligere utførte full-skala tester. Oppkjøpet gir oss muligheter til videre utvikling av både teknologien og selskapet, samt at det åpner mange nye dører for oss. Vi er da også i en bedre posisjon for å rekruttere viktig kompetanse i flere nøkkelroller, sier Erling Aspen, daglig leder i GreenFox Marine.– GreenFox Marine har en teknologi som har potensial til å forbedre fiskehelsen i industrielt oppdrett, og er dermed et naturlig tilskudd til porteføljen vår. Vi ser et stort potensial for videre utvikling av selskapet, og vi har stor tro på teamet i GreenFox Marine, sier Odd Magne Rødseth, daglig leder i Blue Future Holding.Ultralyd har vært en sentral teknologi innen human diagnostikk og helseovervåking i mange årGreenFox Marine sin patenterte maskin benytter ultralyd og kunstig intelligens til å undersøke fiskens indre organer og strukturer. Den første funksjonen som er utviklet og kommersialisert er automatisert høyhastighet kjønnssortering av laksesmolt fra 30 gram og oppover.Selskapet leverer allerede frittstående maskiner som sorterer opp mot 3600 fisk i timen. Samtidig jobbes det med nye maskinløsninger, hvor hastigheten vil øke betydelig. Dagens maskin har en nøyaktighet fra 96 prosent til 99 prosent.Teknologien benyttes i dag på laks, men er også anvendelig på andre fiskearter. Det er kartlagt et tosifret antall oppdrettsarter som antas å kunne kjønnssorteres med GreenFox sin maskin. Maskinen er også egnet til å se på andre organer og indre egenskaper på fisken.Investeringsselskapet Blue Future Holding er heleid av tyske EW Group, som bl.a. også eier AquaGen, Genomar, samt har del-eierskap i flere selskaper innenfor havbruksnæringen.Samarbeidet styrker begge parters posisjon innen fiskehelse og fiskevelferd, og markerer et viktig steg i arbeidet med å levere banebrytende løsninger til oppdrettsnæringen globalt. Blue Future Holding vil også bidra med videre ekspansjon for GreenFox Marine.Rødseth forteller at Greenfox Marine har en bred og fremtidsrettet kompetanse og har dokumentert evne til å utvikle og kommersialisere teknologiske løsninger som adresserer viktige problemstillinger i oppdrettsnæringen– Vi ønsker å investere i selskaper som benytter nye «muliggjørende» teknologier til å løse kjente utfordringer innen fiskehelse og fiskevelferd slik som kunstig intelligens, bioteknologi og nanoteknologi, forteller Rødseth, som fortsetter:– GreenFox Marine svarer godt opp på dette, med teknologi som forbedrer produktiviteten og fiskevelferden ved hjelp av kunstig intelligens og ultralyd med medisinsk kvalitet. I tillegg har teknologien et stort potensial, utover kjønnssortering – med blant annet mulighet for tidlig deteksjon av viktige helseparametre som hjertehelse, nyreforandinger som, ryggraddeformiteter og kjønnsmodning.At GreenFox Marine sin automatiserte løsning for kjønnssortering av oppdrettsfisk allerede har levert svært solide resultater i snart tre år, var også en avgjørende faktor for Rødseth.Oppdrettsselskaper i Norge, Storbritannia og Færøyene benytter allerede teknologien. Man er også i dialog med aktører i andre land.