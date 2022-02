Bluewild får fremdrift fra Finnøy

Fabrikktråleren skal bygges i Norge ved Westcon i Ølensvåg. Illustrasjon: Ulstein Design & Solutions.

Fiskeriselskapet Bluewild har inngått en avtale med Finnøy Gear & Propeller til deres nye fabrikktråler, designet av Ulstein Design & Solutions som skal bygges i Norge ved Westcon i Ølensvåg. Ordren er et resultat av et mangeårig internt FoU-prosjektarbeid i møte med rederiets eget initiativ om å skreddersy en løsning som betydelig reduserer drivstofforbruket.



Et tverrfaglig utviklingssamarbeid understøttet av virtuell simulering og modellering hos Finnøy ledet til en dobbeltskudd installasjon med høy propellvirkningsgrad. To propeller av stor diameter med tilhørende ror- dyser plassert i hver sin akterkjøl medfører økt slepekraft og manøvreringsegenskaper. Når fartøyet svinger så anvendes mindre energi til å endre retning på fartøyet, og slik opprettholdes slepekraften sammenliknet med en konvensjonell løsning med kun en propell og ror. Dermed oppfylles Bluewild sine ambisiøse krav til bærekraft og redusert energiforbruk.



REDUSERT UNDERVANNSTØY

Redusert støy er fokusområdet for propelldesignet som er i henhold til DNV sin SILENT F notasjon og bidrar til å redusere totalbelastning på det marine miljø. Ringvirkningene av stillegående dobbeltpropeller er forhøyet ressursutnyttelse og fangst per. liter drivstoff ettersom fisken i lavere grad vil bli skremt bort fra fartøyet.



Fremdriftssystemet med utvalgte operasjonsmoduser er styrt fra Finnøy sin 5. generasjons fjernstyring. Forenkling av grensesnitt for menneske–maskin-interaksjon er vektlagt med hensikt å ivareta sikkerheten ombord. Blant annet leveres motoriserte hendler på broposisjoner for å øke sikkerheten ved kommandooverføring mellom de fire broposisjonene. Ved modusskift anvendes algoritmer og «Fuzzy Logic» som medfører til sømløse og enkle arbeidsprosesser.



Optimale driftsforhold og bred fleksibilitet står i sentrum for satsingen med hensyn til det variable effektbehovet for de ulike fiskeriene som fartøyet skal utføre. Seiling til og fra fiskefelt krever vesentlig mindre effekt enn tråling, som er den mest fremtredende operasjonsmodusen. Den dynamiske driftsprofilen er tilpasningsdyktig uavhengig av vær- og vindforhold. Besetningen ombord gis valgfriheten mellom å kjøre med to hovedmotorer, eller en hovedmotor i kombinasjon med elektrisk drift med støtte fra en kraftig batteripakke. Kalkyler viser at det hybride kraft- og fremdriftssystemet muliggjør drivstoffbesparelser på minimum 25 prosent, sammenliknet med et tradisjonelt system med en enkelt propell for fartøy av tilsvarende driftsprofil.



LYSE FREMTIDSUTSIKTER

Salgssjef i Finnøy Gear & Propeller, Arne Nogva, synes det er svært gledelig å motta en ordre på nettopp dette konseptet som har vært under modning i over et tiår:



– For Finnøy er denne type fremdriftsteknologi et sentralt satsingsområde, og jeg ser ikke bort ifra at hekktråleren markerer startskuddet for en ny standard innenfor trålfiske. Bluewild og Ulstein er begge fremoverlente aktører som er i besittelse av høy kompetanse, og bidrar til å puste liv i konkrete innovasjoner fra oss.



Fremdriftsleverandøren på Finnøy har for tiden en betydelig ordrereserve, og prosjektet føyer seg inn i rekken av flere oppdrag som de har signert den siste tiden lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Anlegget vil i sin helhet blir produsert ved deres lokaler i Norge.

