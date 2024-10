Bluewild inngår allianse med WOFCO - Worldwide Fishing Company

Om Bluewild

Bluewild er et Ålesundsbasert fiskeri- og sjømatselskap som leverer høykvalitets sjømat.

Selskapet opererer i dag frysetråleren FT Ishavet, har 100 ansatte og forventer en omsetning av arktisk hvitfisk og reker, på MNOK 300 i 2024.

Selskapet vil i løpet av 2024 få levert en ny fabrikktråler, «Ecofive», som er under bygging ved det norske verftet Westcon.

Om Ecofive

Fabrikktråleren «Ecofive» er av designtypen ULSTEIN FX101, og er designet av Ulstein Design & Solutions.

Skipet har fått navn etter konseptet ECOFIVE – «eco-friendly fishing vessel» - utviklet av teamet i Bluewild over flere år.

Det skal bidra til mer bærekraftig fiskeri ved å levere solide effekter på områdene miljø, kvalitet, sikkerhet, økonomi og samfunn.

– Vi offentliggjør avtalen på messestanden til WOFCO under Conxemar i Vigo i dag – en av verdens viktigste messer for frossen sjømat. En spennende plattform for markedsutviklingen i Bluewild, sier Terje Kjølsøy som har sin første offisielle arbeidsdag som markedsdirektør i Bluewild i dag.WOFCO er et globalt sjømatselskap med utgangspunkt i Vigo i Spania. De legger stor vekt på bærekraft, hurtighet og fleksibilitet når de og deres samarbeidspartnere skal møte forbrukernes behov.WOFCO har internasjonale interesser og virksomheter innen fiskeri, bearbeiding og markedsføring av fisk, skalldyr og blekksprut. Frem til nå har WOFCO konsentrert sin virksomhet knyttet til sjømat fra Sør-Atlanteren og Stillehavet.– Dette er en langsiktig strategisk avtale som gjør Bluewild til WOFCOs eksklusive sourcingpartner av premium sjømat fra Nord-Atlanteren, og gir oss direkte tilgang til Sør-Europas konsumenter med våre kvalitetsprodukter og unike historiefortelling, sier Terje Kjølsøy.Sammen vil WOFCO og Bluewild utvikle produkter med norsk opprinnelse og markedsføre dem på verdensmarkedet. I første omgang ved å foredle og distribuere refreshed sjømat til markedene i Sør-Europa gjennom hubene til WOFCO, blant annet gjennom Fandicosta, som ble en del av WOFCO i 2024. Det er også interesse for andre segmenter innen sjøfryst kvalitet fra Norge.– Bluewilds bærekraftige metoder og satsing på Ecofive-teknologi har vakt begeistring hos WOFCO, sier Kjølsøy.Han forteller at WOFCO karakteriserer den strategiske alliansen som en ny kvalitetsstandard til forbrukerne; med fersk bearbeiding om bord, høy kvalitet gjennom hele verdikjeden frem til forbrukeren, redusert matsvinn, utnyttelse av ressursene og redusert energiforbruk.Når messen i Vigo er unnagjort ser Terje Kjølsøy frem til månedsskiftet oktober – november da Bluewild etter planen skal overta den nye fabrikktråleren «Ecofive» fra det norske verftet Westcon.– Når «Ecofive» er kommet skikkelig i drift vil kresne sjømatelskere i Spania, Italia og Frankrike bli de første som får smake på sjømaten som skal produseres om bord. I mellomtiden og i fortsettelsen forsyner vi WOFCO med hvitfisk fra frysetråleren «Ishavet».Avtalen innebærer at Bluewild skal selge sjømat som produseres og fryses ned i jumbokartonger om bord og på land i Norge, til videre bearbeiding med forskjellige teknologier ved WOFCOs anlegg og partnere i Spania, før den distribueres som refreshed-produkter til forbrukere i premium-markedet i Sør-Europa.Kjølsøy og Bluewild er klare til å invitere flere norske aktører som kan levere på samme kvalitetsprofil som Bluewild til å ta del i avtalen med WOFCO.– Vi har en klar ambisjon om å bygge et sjømatselskap med en omsetning på en milliard norske kroner innen 2030, basert på norsk fiskeriaktivitet, norsk opprinnelse og bærekraft. Planen er altså å source sjømat fra andre bærekraftige norske aktører, sier han.I dag er det dessverre kun et fåtall norske fiskebåter som produserer filet eller andre konsumentprodukter om bord. Det meste av verdiskapingen på filet skjer i utlandet.– Mye er gjort riktig gjennom historien, men et fellestrekk blant de som ikke har lykkes siden de første norske rederiene bygget fabrikkskip på begynnelsen av 1960-tallet er at det ikke er jobbet nok med veien fram til markedet og sluttkundene.– Vi er en Business-to-Business aktør (B2B), men jobber som et Business-to-Consumer selskap (B2C). Derfor har vi lagt stor vekt på forskning og utvikling på bærekraftig fiskeri, nyskapende emballasjeteknologier, salg- og marked, samt et meget godt samarbeid med Norges Sjømatråd på markedsdata og analyse, sier markedsdirektør Terje Kjølsøy i Bluewild.