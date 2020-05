Boreal bygger to elferjer i Nederland

Slik blir ferjene som nå skal bygges for to samband i Agder. Illustrasjon: Boreal/Wärtsilä

Boreal har signert kontrakt om bygging av to nye elektriske ferjer. De to ferjene skal bygges ved Holland Shipyards Group i Nederland og settes i drift i sambandene Abelnes–Andabeløy og Launes–Kvellandstrand i Agder fylke.



– Dette blir revolusjonerende for de to sambandene, som nå skal driftes med en strømandel på minimum 85 prosent, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en melding på selskapets nettsider.

Det er Wärtsilä Ship Design som har designet de to plug-in hybridferjene.



Boreal signerte kontrakt med Agder fylkeskommune om driften av de to ferjesambandene i desember i fjor. Kontrakten har oppstart 1. september i 2021 og har en varighet på ti år med to års opsjon.

Liten og større Den ene ferja skal trafikkere i sambandet Launes–Kvellandstrand og får en lengde på 49,8 meter og en bredde på 14,7 meter. Kapasiteten blir på 149 passasjerer og 35 personbilenheter, eventuelt tre vogntog.



Den andre ferja som skal trafikkere i sambandet mellom Abelnes og Andabeløy blir en god del mindre. Lengden blir 29,8 meter og bredden 10,2 meter. Passasjerkapasiteten på denne ferja blir 99 personer og den får plass til ti personbilenheter eller eventuelt ett vogntog.

Wärtsilä Design Begge ferjene som nå er kontraherte i Nederland er designet av Wärtsilä Ship Design.

Holland Shipyards Group som skal bygge ferjene har tre mindre verft i Nederland, i Werkendam, Hardinxveld-Giessendam og i Flushing. Verftsgruppen har den senere tiden spesialisert seg på bygging av mindre ferjer i tillegg til blant annet fartøy til mudring og tilhørende utstyr. Verftet i Flushing er mest engasjert i reparasjon av fartøy og produksjon av utstyr til offshoreindustrien.