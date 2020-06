Boreal går til Tyrkia for fem nybygg

Boreal har bestilt fem elektriske ferjer fra Sefine Shipyard. Illustrasjon: Multi Maritime/Boreal

Boreal har inngått kontrakt med det tyrkiske verftet Sefine Shipyard, om bygging av fem nye elektriske ferjer til øyene i Indre Oslofjord.



All kollektivtransport i hovedstadregionen skal etter planen være utslippsfri i 2028. Nesoddbåtene ble elektriske i 2019/2020, øybåtene blir elektriske i 2021/2022, og ambisjonen er at hurtigbåtene kan bli utslippsfrie i 2024.



Ferjene som er bestilt av Boreal har plass til 350 passasjerer, noe som gir en vesentlig høyere kapasitet enn med dagens fartøy som har plass til 236 passasjerer.



De nye fartøyene er designet av Multi Maritime i Førde, som også tidligere har designet flere ferjer for Boreal, mens byggingen vil skje ved Sefine Shipyard i Tyrkia.



Du kan lese mer om saken i neste Maritimt Magasin.