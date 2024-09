BOS Power sikrer prestisjefylt kontrakt

Om BOS Power

BOS Power er en del av Bertel O. Steen Group i Norge og opererer på 10 lokasjoner i Norden med hovedkontor i Bergen.

Selskapet har 240 ansatte og hadde en omsetning på cirka 1,1 milliarder NOK i 2023.

Selskapet leverer innovative kraft- og energiløsninger for ulike bruksområder og markedssegmenter over hele Norden.

Innen maritim sektor tilbyr BOS Power diesel-mekaniske, diesel-elektriske fremdriftsmotorer, batteri-elektriske og hybride energisystemer for fartøy samt vridbare propeller.

Selskapets omfattende tjenestetilbud sikrer høy oppetid av kundenes systemer, og et omfattende lager av reservedeler kombinert med et stort team av tverrfaglige teknikere.

Oma Baatbyggeri:

Oma Baatbyggeri er et familieeid selskap som ble grunnlagt i 1909.

Med nærmere 70 års erfaring innen bygging av aluminiumskrog utmerker selskapet seg gjennom å skape noen av de mest energieffektive hurtigferjene, målt i kWh per passasjerkilometer.

Selskapet har et konstant fokus på innovasjon og vektoptimalisering.

De to ferjene vil trafikkere rutene Korsfjord-Nyvoll og Klokkarøy-Kjerringholmen, begge lokalisert nær Hammerfest i Finnmark. Rutene representerer viktige pendler- og transportforbindelser som snart vil dra nytte av utslippsfri reise, noe som betydelig reduserer miljøavtrykket.ferjene har et banebrytende katamaranskrog, konstruert av aluminium for best mulig effektivitet. Hver ferje er 49 meter lang og kan frakte enten 28 personbiler, eller én lastebil og 18 personbiler. I tillegg har den kapasitet til å ta imot 95 passasjerer.Investering i utslippsfrie kollektivtransportløsninger. Leveransen fra BOS Power inkluderer komplette elektriske fremdriftssystemer, som inkluderer batteripakker og integrert MOVEe kraft- og energistyringssystem designet for å optimalisere ytelse og effektivitet.Fartøyene vil være utstyrt med energieffektive elektriske fremdriftssystemer bestående av to azimut-thrustere, hver drevet av permanentmagnetmotorer og et batterisystem.– Vi er glade over å være med til å bidra til en bærekraftig maritim fremtid i samarbeid med Oma Baatbyggeri og Torghatten. Våre innovative løsninger vil ikke bare redusere utslipp, men også forbedre effektiviteten og påliteligheten av transporttjenester i denne viktige regionen, sier Eirik Nesse, direktør for marinfremdrift hos BOS Power.Gunnar Jan Oma, administrerende direktør i Oma Baatbyggeri, deler sin entusiasme for samarbeidet;–BOS Power jobbet tett med oss gjennom hele prosessen og forstår våre unike utfordringer samt fartøyenes behov. Deres ekspertise og samarbeidsvillige tilnærming hjalp med å identifisere den rette løsningen som passer perfekt til fartøyenes operasjonelle krav.Torghatten fremhever den kritiske rollen til de nye elektriske ferjene:– Transport til og fra Norges kystsamfunn må være miljømessig bærekraftig. Vi ser frem til å tilby fremtidssikrede utslippsfrie ferjer til rutene, sier Hallgeir Magne Lohn, utviklingssjef i Torghatten.Med disse ferjene bidrar Torghatten til fornyelse og modernisering av ferjeoperasjoner i Finnmark. Finnmark fylke fremstår som innovativt med et sterkt miljøfokus og kontrakten passer godt med Torghattens mål om å være ledende innen miljøvennlig ferjeoperasjon.