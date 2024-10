Bre – 100 prosent elektrisk

Brødrene Aa AS i Hyen overleverte 1. august 2024 passasjerkatamaranen Bre til Norled AS. Det er imidlertid turistbåtselskapet Brim Explorer AS som skal drifte båten som i utgangspunktet skal drives som en sightseeingbåt i Bodø-området og samtidig være reservefartøy på Norleds passasjerruter mellom Bodø og Væran og mellom Bodø og Gildeskål.

Når nybygget drives som sightseeingbåt er utgangspunktet at den skal være 100 prosent elektrisk. I rutefart opererer den som hybrid med rundt 70 prosent elektrisk drift.

Bre er et moderne og universelt utformet fartøy med god passasjerkomfort og panoramavinduer for best mulig utsikt. Det er plass til 130 passasjerer om bord, i tillegg til bagasje, sykler og kajakker. Båten har også kran og lasterom for å kunne frakte gods.

30 KNOP

Toppfarten på den nye passasjerkatamaranen er rundt 30 knop og den er utrustet med en batteripakke på1,1 MWh og en helelektrisk drivlinje med dieseldrevne rekkeviddeforlengere. Båten har en største lengde på 26,1 meter og en bredde på 11,0 meter. Den er bygd i karbonfiber.

TETT SAMARBEID

– Å balansere komfort og utsikt for passasjerene på sightseeing samtidig som fartøyet oppfyller høy fart og effektivitet i et hurtigbåtsamband har stilt store krav til design og ingeniørkompetanse. Men gjennom tett samarbeid med kundene Brim Explorer og Norled i tillegg til Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet har vi klart å finne gode løsninger som oppfyller alle krav, sier daglig leder i Brødrene Aa, Tor Øyvin Aa.

– Dette viser hva vi er i stand til å oppnå gjennom samarbeid og høy teknisk ekspertise, legger han til. Les hele omtalen her.