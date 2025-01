Breeze Ship Design sikret kontrakt på ankerhåndterer

AHTS-fartøyet, basert på Breeze Ship Designs Z 4650-design, er et robust DP2-fartøy på 78 meter som leverer optimal ytelse og operasjonell fleksibilitet, og er skreddersydd for krevende ankerhåndteringsoperasjoner i offshoremiljøer. Foto: Breeze

Fujian Southeast Shipbuilding har nylig tildelt Breeze Ship Design kontrakt på design av et ankerhåndteringsfartøy (AHTS) med en trekkraft på 150 tonn. Skipet, som er utviklet for en ikke navngitt kunde, understreker selskapets ekspertise på å levere effektive og pålitelige løsninger til offshoreindustrien.



Fartøyet er utstyrt med mellomhastighets dieselmotorer, reduksjonsgir med PTO/PTI-funksjonalitet og vribare propeller, noe som sikrer sømløse overganger mellom ulike driftsmoduser.



Kraftige sidepropeller, både forut og akter, styrker fartøyets evne til å operere effektivt i ulike offshoreaktiviteter. Designet har en lastekapasitet på 3 000 dødvekttonn, et arbeidsdekk på 500 kvadratmeter og innkvartering for 18 besetningsmedlemmer og 32 øvrige personer.



– Vi er stolte over å ha fått tilliten til å designe denne ankerhåndtereren. Teamet vårt har en solid merittliste i å utvikle høytytende AHTS-design, og dette prosjektet bekrefter vår posisjon som en pålitelig partner i den globale offshoreindustrien, sier Tommy Hivand, kommersiell direktør i Breeze Ship Design.





Kraftige sidepropeller, både forut og akter, styrker fartøyets evne til å operere effektivt i ulike offshoreaktiviteter. Foto: Breeze