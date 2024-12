Breeze Ship Design tildelt kontrakt på to flerbruksfartøy

3D-illustrasjoner av Z 4423 MPSV

Skipsbyggeren Fujian Mawei har nylig tildelt Breeze Ship Design en kontrakt på design av to nye flerbruksforsyningsfartøy (MPSV) for det amerikanske rederiet SEACOR Marine.



Z 4423 MPSV-designet er et 88 meter langt hybrid fartøy utstyrt med mellomhastighets dieselmotorer og et integrert batteribasert energilagringssystem. Dette gir høyere drivstoffeffektivitet og lavere driftskostnader. De moderne høykvalitets MPSV-ene vil hver ha en kapasitet på 4 650 dødvekttonn, et arbeidsdekk på 1000 kvadratmeter og lugarer for 60 personer – noe som sikrer fleksible operasjonsmuligheter til en konkurransedyktig pris.



– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med SEACOR Marine i den innledende fasen av dette prosjektet, og vi har også et langt og vellykket samarbeid med Fujian Mawei. Dette blir det fjerde og femte fartøyet verftet bygger med vårt Z 4423 MPSV-design, så vi ser frem til å følge leveransene i fjerde kvartal 2026 og første kvartal 2027, sier Tommy Hivand, kommersiell direktør i Breeze Ship Design.