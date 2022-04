Breidtind – topp moderne hekktråler fra Vard

Vard Brattvaag leverte siste uke i januar 2022 hekktråleren Breidtind til Nergård Havfiske AS. Dette er den andre av totalt tre hekktrålere med designet Vard 8 02 rederiet har bestilt hos verftet. Senja ble levert i februar 2020 mens den tredje tråleren skal være ferdig fra Vard Brattvaag i fjerde kvartal 2023.

Det nye fartøyet er en topp moderne hekktråler med god drivstofføkonomi, utstyrt for semipelagisk- og bunntrålfiske med skånsom håndtering av fangsten. Breidtind er 80,4 meter lang, 16,7 meter bred og er innredet for et mannskap på 25 personer.

BATTERISYSTEM

Breidtind er en teknologisk avansert tråler med søkelys på produktkvalitet, mannskapssikkerhet og bærekraftig drift. Fiskefartøyet er også utstyrt med Vard Electros SeaQ Energy Storage System. Dette innovative batterisystemet kan lades gjennom bruk av bremsekraft fra trålvinsjene. Fabrikken har avansert prosesseringsteknologi og høy lastekapasitet for fisk og reker. Breidtind er også utstyrt med et isforsterket skrog og fremdriftssystem. Les hele omtalen her.

