Brim lanserer sitt fjerde elektriske skip

Brim Explorer utvider flåten med et fjerde fartøy. MS «Bard».

MS «Bard» er selskapets andre båt som bygges hos Brødrene Aa, og den andre båten som bygges til operasjon på Svalbard.

MS «Bard» er den andre båten med elektromotorer utviklet av datterselskapet Brim Tech.

Med MS «Bard» har selskapet videreutviklet design og teknologi, og optimalisert fartøyet for operasjonen på Svalbard, med blant annet betydelig lavere drivstofforbruk.

MS «Bard» skal driftes i Tromsø i vinter, og settes i drift i samarbeid med Hurtigruten Svalbard våren 2024, hvor den skal driftes 6 måneder i året framover.

De karakteristiske katamaranbåtene i Brim-serien er designet for å gi gjestene en best mulig naturopplevelse. Ved hjelp av stillegående elektromotorer, spesialdesignede propeller og skrog som gir minimalt med støy er visjonen å bli verdensledende på elektrisk båtturisme.Nå lanserer rederiet sin fjerde elektriske båt, MS «Bard». Allerede første dag i operasjon satte rederiet ny rekord med over 1000 gjester fordelt på de fire båtene i Lofoten, Oslo og på Svalbard.– Vi er i en spennende vekstfase med lanseringen av tre nye skip på kort tid. Målet er å bli ledende på opplevelser på havet med ny teknologi, og styrke Norge som en destinasjon hvor det å oppleve kyst og dyreliv er en hovedattraksjon for besøkende. Da er det motiverende å sette rekorder allerede første dag i drift med nytt fartøy, sier daglig leder og medgründer Agnes Árnadóttir– Brim Explorer viser vår lidenskap for å ta vare på miljøet og livet i havet ved hjelp av profesjonelle guider, kunnskapsformidling og miljøvennlig teknologi, legger hun til.Mye av teknologien i skipene er egenutviklet, rederiet har selv teknisk kompetanse og er aktivt involvert i videreutviklingen. Dette er den andre båten med elektromotorer utviklet av deres eget datterselskap Brim Tech.Båtens design er utviklet sammen med den kjente industridesigneren Einar Hareide, som har stått for den nyskapende formgivningen. Bard er bygget ved Brødrene Aa i Hyen. MS Bard er den andre båten de bygger for Brim Explorer.– Ved å bygge båtene i Norge sikrer vi et nært samarbeid med både verft og teknologileverandører, noe som senker terskelen for å innovere og prøve nye løsninger, både på fremdrift og andre energisparetiltak ombord i våre fartøy, sier teknisk sjef i Brim Explorer og medgründer, Espen Larsen-Hakkebo.Med MS «Bard» har selskapet videreutviklet design og teknologi, og optimalisert fartøyet med tanke på operasjonen på Svalbard, blant annet med betydelig lavere drivstofforbruk. Båten skal driftes i Tromsø i vinter, før den setter krusen mot Svalbard neste vår.De elektriske motorene er designet av underselskapet Brim Tech, av Árni Sigurbjarnarson, Rune Werner og Espen Larsen-Hakkebo. Motorene er delvis konstruert av aluminium og karbonfiber, noe som sørger for at de har lavere vekt enn sammenlignbare motorer, i tillegg har de høy effektivitet som følge av kurvede magneter og en svært effektiv design.– Gjennom tett samarbeid med selskapet som produserer elektromotorene har vi laget markedets mest effektive fremdriftsmotorer for skip, uten gir eller mekaniske komponenter, sier Espen Larsen-Hakkebo.Brødrene Aa har en lang historie å vise til i utviklingen av energieffektive båter, spesielt de siste tjue årene etter at karbonfiber ble tatt i bruk som byggemateriale. Dette er det andre av en rekke Brim-skip som bygges ved verftet.– Brim Explorer søker alltid innovative løsninger både på generalarrangement, vektreduksjon og energieffektivitet. Kanskje er den nye “Brim Tech-motoren” det mest spennende med Bard. Den gir stor effekt på lav vekt og kan bli en god løsning på mange fremtidige prosjekter hos Brødrene Aa, forteller Tor Øyvin Aa, daglig leder i Brødrene Aa.Den nye båten MS «Bard» ligger nå i Lofoten, men neste vår setter den kurs for Svalbard, hvor Brim Explorer samarbeider med Hurtigruten Svalbard. Det nye skipet er rederiets andre skip som er bygget for polare farvann.– Hurtigruten Svalbard ser frem til å ta i bruk nye MS Bard for sommersesongen 2024. MS Bard passer godt inn i vår satsning på mer bærekraftige alternativer for våre aktiviteter på Svalbard. I tillegg vet vi at turistene er opptatt av å ta bærekraftige valg, og en mer stillegående båt gir også en bedre opplevelse for turistene. Hurtigruten Svalbard og Brim Explorer har allerede et godt samarbeid, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet når vi tar nye MS Bard i bruk, sier Ingeborg Flønes, daglig leder i Hurtigruten Svalbard.– Vi gleder oss til å sette nytt skip inn i drift på Svalbard neste år, og ser også fram til fortsatt godt samarbeid med Hurtigruten Svalbard. Erfaringene etter tre sesonger på Svalbard tilsier at både gjester og dyreliv setter pris på stillegående fremdrift, i tillegg til reduserte utslipp, sier Agnes Árnadóttir.Porteføljen til Brim Explorer teller nå fire skip, til neste år kommer det femte skipet, MS «Bre» som både vil være en sightseeingbåt for Brim Explorer, og fungere som reservefartøy på sambandet Bodø-Væran og Bodø-Gildeskål i samarbeid med Norled.I Tromsø kan man om vinteren oppleve hvalsafari og fjordcruise med tre av båtene MS «Brim», MS Berg og MS Bard. I Svolvær har de turer til både Trollfjorden og Henningsvær fra februar til oktober, og hele året tilbyr MS «Brisen» både innbyggere og turister i Oslo yoga-cruise, bobler og brunsj og historiske turer i Oslofjorden. I Longyearbyen på Svalbard kan man se naturen og dyrelivet i arktiske farvann hele sommerhalvåret.På Svalbard er det i dag deres andre skip, «MS Berg» som er i operasjon, men sommeren 2024 kommer altså det flunkende nye skipet «MS Bard» til Longyearbyen.– Våre kunder etterspør produkter av kvalitet, og er stadig mer bevisst sitt eget fotavtrykk. Vi er sikre på at det er marked for elektriske opplevelser langs hele kysten og skal fortsette å utvikle teknologien og ekspandere med ennå flere båter de neste årene, sier Agnes Árnadóttir.Dessuten vises Brim Explorers dedikasjon til å fordype gjestene i underverkene i det marine livet og det fantastiske norske kystlandskapet ved deres utplassering av undervannsdroner under turer. Dette gjør det mulig for besøkende å være vitne til en fengslende verden under havets overflate, og bringe dem nærmere dyrelivet gjennom uforglemmelige opplevelser.Brim Explorer har lenge vært i front for å skape en grønnere turisme- og opplevelsesnæring til sjøs. Med innovative fartøy, og et fremdriftssystem som gir kundene en helt spesiell opplevelse ved å seile lydløst med minimalt av utslipp ønsker rederiet å bane vei for mer elektrifisering til sjøs. Det får de til med fokus på energieffektivisering med betydelige besparelser på både energi- og driftskostnader.