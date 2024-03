Britene får ikke nok norsk fisk til fish & chips

Bakgrunn om prisutdelingen

The National Fish & Chip Awards arrangeres av National Federation of Fish Friers. Det er en prisutdeling som hyller den britiske nasjonalretten og menneskene bak.

Prisutdelingen ble i år arrangert for 36. gang.

Norge med «Seafood from Norway» er hovedsponsor.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth delte ut to priser; hovedprisen til Storbritannias beste take-away og prisen for bærekraft og miljø, som løfter frem aktører som leder an i arbeidet med bærekraftige løsninger i næringen.

Nominerte aktører kan vinne priser i flere kategorier, som Årets unge Fish Frier, eller Beste mobile operatør. Vinnerne kan smykke seg med tittelen som Storbritannias beste Fish and Chips-produsenter.

– Storbritannia er ett av de største og viktigste markedene for norsk sjømat, og særlig for hvit fisk. De siste årene har det vært flere utfordringer i verden rundt oss, brexit, pandemi og krig preger internasjonal handel. Både myndighetene og næringsaktører har jobbet for å bevare og styrke det tette samarbeidet og handelsrelasjonene med Storbritannia, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).Hvert år spiser briter mer enn 170 millioner måltider med fish & chips. Norge leverer rundt 25 prosent av fisken som brukes i britenes hurtigmatfavoritt. Torsk er den mest populære fisken, etterfulgt av hyse.– De som lager fish & chips er stort sett små, familiedrevne bedrifter. De brenner for å levere de beste produktene til sine kunder, og stiller krav til smak, konsistens og bærekraft. Og de får ikke nok av torsk og hyse fra Norge, sier fiskeri- og havminister Myrseth.Under årets prisutdeling ble det servert norsk torsk fra det kombinerte snurrevad og linefartøyet Østerfjord, som har hjemmehavn på Austevoll.Storbritannia er det største enkeltmarkedet for norsk hyse målt i verdi og et betydelig marked for norsk torsk. I 2023 leverte Norge nærmere 15.000 tonn torsk til Storbritannia, og i overkant av 17.000 tonn hyse basert i direkte eksport.Årets vinnere vil bli invitert til Ålesund for å lære mer om opprinnelsen til råvaren fra Norge.– Her får de oppdatert kunnskap om vårt strengt regulerte fiske, bærekraftig forvaltning og norske råvarer. Når de er tilbake i Storbritannia kan de dele kunnskapen med sine kolleger og kunder, og med trygghet vite at de selger bærekraftig sjømat, sier fiskeri- og havminister Myrseth.