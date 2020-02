Brødrene Aa bygger to nye hurtigbåter til Nordland

Brødrene Aa skal bygge to slike hurtigbåter til Nordland Fylkeskommune. Illustrasjon: Brødrene Aa

Nordland fylkeskommune har igjen valgt Brødrene Aa i Hyen som leverandør av nye hurtigbåter. Verftet skal bygge to nye katamaraner som skal leveres i desember i år og i mai 2021.



Nordland Fylkeskommune har valgt en modell for sine hurtigbåtruter der de bygger og eier båtene selv. De to nye båtene som er kontrahert nå skal settes inn i Herøyruten sør på Nordlandskysten.



Båtene blir kombifartøy på 30 meter med kapasitet på 97 passasjerer hver i tillegg til last. Den første båten skal leveres i desember i år og den andre i mai 2021.



NUMMER FIRE OG FEM

– Dette blir båt nummer fire og fem vi leverer til Nordland fylkeskommune, opplyser verftet på sine facebooksider. Elsa Laula Renberg og Regine Normann ble levert tidlig i fjor, og søsterskipet til disse to damene er nå under produksjon i Hyen for levering i oktober. Denne hurtigbåten skal gå inn i ruta som blir kalt Helgelandspendelen.