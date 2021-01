Brødrene Aa tildelt kontrakt på tre hurtigbåter

Brødrene Aa vil bygge totalt tre Aero-designet fartøy for Attica Group. Illustrasjon: Br. Aa.

Brødrene Aa har signert kontrakt om bygging av tre hurtigbåter til Attica Group, en av de dominerende aktørene innen fergetjenester for passasjerer og last i det østlige Middelhavet.



De tre båtene som skal bygges blir 36 meter lange, ha en kapasitet på 150 passasjerer og de vil operere med en topphastighet på 34 knop. Den lette karbonfiberkonstruksjonen vil bidra vesentlig til reduksjon av drivstofforbruk, og følgelig gi redusert karbonavtrykket i overgangen til mer bærekraftige transportløsninger til sjøs. I tråd med dette målet, og for ytterligere å forbedre skipenes energieffektivitet, vil båtene bli utstyrt med solcellepaneler som vil generere strøm til hotellast ombord.



VIKTIG KONTRAKT

- Dette er en veldig viktig kontrakt for Brødrene Aa, sier Tor Øyvin Aa, daglig leder i Brødrene Aa. - Vi er stolte av at vi har greidd å etablere dette samarbeidet med Attica, og vi setter ekstra pris på det innovative steget de tar som det første rederiet som tar vårt nyutviklede Aero-design til markedet.



Aero-konseptet er et nytt design med fokus på vektreduksjon og lavt energiforbruk. Med alle funksjoner samlet på ett dekk er båtene samtidig universelt designet, tilpasset alle reisendes behov. Det særegne Aero-designet, materialvalgene og nøye utvalgte løsninger gjort i samarbeid med spesialister fra Attica Group, vil samlet gi passasjerene en førsteklasses reiseopplevelse.



Brødrene Aa er anerkjent som verdensledende innen konstruksjon og bygging av drivstoffeffektive karbonfiberbåter med lave utslipp. Brødrene Aa har bygget passasjerferger av karbonfiberteknologi siden begynnelsen av 2000-tallet og har vært markedsleder innen kompositt siden 1970-tallet. Siden den gang har selskapet fortsatt å forbedre design og konstruksjonsteknologi mot stadig lavere utslipp og reduserte driftsutgifter med lavere vekt som nøkkelen til suksess. Brødrene Aa sine skrog er testet under tøffe sjøforhold langs norskekysten og tilfredsstiller de høyeste standarder for sikkerhet og sjødyktighet.



STYRKER MARKEDSPOSISJONEN

Med denne investeringen følger Attica Group sin plan om å styrke sin markedsposisjon i tråd med krav fra markedet internasjonalt. I en periode med økonomiske vanskeligheter som følge av den globale koronapandemien, bekrefter investeringen Attica Groups langsiktige forpliktelse til bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedring av tjenestene som tilbys til de greske øyene, til lokalsamfunnene og til vekst i den greske økonomien.



Byggingen av båtene starter om kort tid, og alle tre skipene med en total kontraktsverdi på 220 MNOK vil alle være levert til drift sommeren 2022.

Tor Øyvin Aa, daglig leder i Brødrene Aa. Foto: Br. Aa.