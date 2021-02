Brødrene Aa velger CAT for nybygg

Attica Group, som er sluttkunde for de nye hurtigbåtene, er en av de største hurtigbåtoperatørene i middelhavsregionen. Illustrasjon: Brødrene Aa.

Brødrene Aa har tildelt Pon Power kontraktene for levering av fremdriftsmotorer til tre hurtigbåter som Brødrene Aa skal levere til Attica Group i Hellas i 2022. Leveringsomfanget til Pon Power, per fartøy, er 2 x Cat C32 på 1081 bkW ved 2000-2300 rpm. Inkludert i leveransen fra Pon Power er også ZF 3050-reduksjonsgir, levert av den norske ZF-representanten, KGK Norge AS.



Caterpillar har over 2100 marineforhandlere i sitt verdensomspennende servicenettverk, og sammen med ZF sitt nettverk, vil dette utgjøre et meget robust utgangspunkt for global service.



STRATEGISK VIKTIG

For Pon Power er dette en strategisk viktig kontrakt som vi har jobbet med over lengre tid, uttaler Claus Høyer, administrerende direktør i Pon Power AS. – Vi blir stolte når vi ser at vi lykkes i den jobben vi legger ned hver dag for å bli valgt som leverandør i stadig nye segmenter. Etter 2014 har vi, som så mange andre i bransjer, sett en markant nedgang i leveransene til olje- og gass -industrien. Det er derfor både viktig og gledelig at vi stadig finner nye markeder for våre produkter, sier Høyer.



– Med sitt høye effekt-vekt-forhold, og konkurransedyktige pris, har vi i en årrekke sett at Cat C32 er en meget populær motor, både som generatorsett og som fremdriftsmotor. - Caterpillars SCR system gir kundene valget mellom ulike driftsmodus, først og fremst for å optimalisere drivstofforbruket, men også for å enkelt kunne veksle mellom operasjon i IMO II- og IMO Ill-soner. For Pon Power er det viktig ligge i forkant av de gjeldende utslippskravene sier Høyer.



SPARER TID OG PENGER

Motorene som Brødrene Aa har bestilt skal leveres med «Wide Operating Speed Range», noe som betyr at full effekt oppnås over hele turtallsintervallet mellom 2000 og 2300 rpm. Dermed blir det som regel mulig å velge en standard-utveksling på giret, noe som forenkler leveransen og sparer både tid og penger, understreker Høyer.



– Vi ser frem til å jobbe tett med Brødrene Aa sitt innovative Aero-design, og har store forhåpninger til å kunne være med å konkurrere om flere spennende prosjekter i tiden som kommer.



Spesielt med tanke på at Caterpillar i disse dager ruller ut en helt ny og forbedret C32. Den helt nye modellen har fått modellbetegnelsen C32B. Dette vil bli en motor som har over 20% større effekt enn dagens C32, avslutter Høyer.



GODT FORNØYD

Attica Group, som er sluttkunde for de nye hurtigbåtene, er en av de største hurtigbåtoperatørene i middelhavsregionen. Flere av deres eksisterende båter har installert Cat motorer og operatøren er meget godt fornøyd med det lokale servicenettverket Cat tilbyr i regionen.

Samtidig kunne Pon Power tilby riktig pris og leveringstid til dette prosjektet. Summen av dette ble avgjørende ved valg av motorleverandør for de nye båtene, sier Einar Myklebust, prosjektleder hos Brødrene Aa AS.

Caterpillar ruller ut en helt ny og forbedret C32. Foto: Caterpillar. Claus Høyer er administrerende direktør i Pon Power AS. Foto: Pon Power.