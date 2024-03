Brunvoll DP2-oppgradering for flere Møkster-skip

Simon Møkster Shipping

Simon Møkster Shipping er en leverandør av moderne støttefartøy til offshore energisektor med høye kvalitetsspesifikasjoner, designet for operasjoner under krevende værforhold.

Selskapets hovedkontor ligger i Stavanger, Norge, og hovedområdet for operasjoner er Nordsjøen og Barentshavet.

Simon Møkster Shipping har en flåte på 15 fartøy og omtrent 500 ansatte på land og offshore.

Simon Møkster Shipping eies 100% av Møkster-familien.

Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer. Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet. Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

Selskapet ble etablert i 1912 og har over 540 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert.

I tillegg til å skifte ut eksisterende DP2-systemer for de to skipene, skal Brunvoll også erstatte dagens systemer for propulsjon- og thruster-kontroll, samt det uavhengige joystick-systemet. Systemene vil bli erstattet med Brunvoll’s BruCon DP2, BruCon PTC (Propulsion & Thruster Control), og BruCon JS.– Vi gleder oss til å videreutvikle forholdet til Brunvoll. For vår del er det viktig med en dyktig leverandørkjede for å sikre god drift av skipene våre. Vi er opptatt av at klynga og det maritime miljøet skal fungere som en helhet, og leverandørnettverket er en stor del av dette, sier Anne Jorunn Møkster, daglig leder i Simon Møkster Shipping.Oppgraderingen på Stril Mar som ble utført i februar var den første leveransen av BruCon DP2, og installasjon, testing, og godkjenning ble gjennomført innenfor tidsrammen. Tilbakemeldingene fra mannskapet ombord har også vært gode.– Vi er fornøyde med den gode relasjonen vi har til Simon Møkster Shipping, inkludert DP2-oppgraderingen for Stril Mar, og ser frem til å komme i gang med de neste skipene. Denne gang med flere Brunvoll-produkter inkludert, sier Jim Varmedal, Sales Manager for Retrofit i Brunvoll.Når de to neste skipene dokkes skal Brunvoll levere og installere BruCon DP2, BruCon JS, og BruCon PTC-systemer. Dette vil sørge for enda bedre samkjøring og dynamikk fra flere styreposisjoner på bro og ned til manøvreringsenhetene under vannoverflaten.Dynamisk posisjonering (DP) bruker et datamaskinstyrt system for å automatisk opprettholde et fartøys posisjon og/eller kurs ved hjelp av sine egne propeller og thrustere. Posisjonsreferansesensorer, kombinert med vindmålere, bevegelsessensorer og gyrokompasser, gir informasjon til datamaskinen om fartøyets posisjon, og størrelsen og retningen på miljøkrefter som påvirker posisjonen.Et DP2-system vil gjennom redundans være i stand til å håndtere en «verste utfalls» systemfeil ved å omfordele kraft og aktuatorer, og dermed opprettholde fartøyets posisjon.