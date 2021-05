Brunvoll framdrifts- og manøvreringssystem til Liafjord

Liafjord får en integrerte systempakken designet med fokus på brukervennlighet, bærekraft og lavest mulig energiforbruk. Illustrasjon: Salt Ship Design AS.

Brunvoll har signert kontrakt med Cemre Marin Endüstri A.S., Tyrkia, for framdrifts- og manøvreringssystem til den pelagiske tråleren Liafjord for Liegruppen Fiskeri AS i Norge. Fartøyet er designet av Salt Ship Design AS. Første del av leveransen fra Brunvoll vil finne sted i 4. kvartal 2021, og hovedleveransen skjer i 1 og 2. kvartal 2022.



Brunvoll-leveransen består av en integrert systempakke med gir- og propellanlegg med aksling og hylse, tunnel thrustere og kontrollsystem. Framdriftsanlegget er et 2-speed-system med PTO/PTH funksjon fra en kombinert akselgenerator/elektromotor. Dette betyr at skipet kan levere overskuddsenergi til hovedtavlen fra hovedmotor i PTO-mode, og i PTH-mode kan skipet kjøre elektrisk i nødkjøringsmode.



Den integrerte systempakken er designet med fokus på brukervennlighet, bærekraft og lavest mulig energiforbruk. Et 2-speed-system er designet for høy fleksibilitet med 2 ulike propellturtall for effektiv operasjon tilpasset skipets driftsprofil. Optimalisering av propellturtall betyr at 0-pitch tapet er redusert til et minimum, og skipet oppnår betydelige drivstoffbesparelser, reduserte utslipp og reduserte kostnader.



ENDA ET NYBYGG

– Brunvoll er stolte over å få levere til enda et nybygg til Liegruppen Fiskeri, som har vært trofast og god kunde av Brunvoll i mange år. Til nye Liafjord har vi i fellesskap med Salt Ship Design og Liegruppen kommet fram til et framdrifts- og manøvreringssystem som tilfredsstiller rederens krav til moderne, effektiv og optimal drift av fartøyet, sier Geir Arne Kaspersen, VP Sales i Brunvoll.



Kaspersen trekker videre fram det store engasjementet i fiskeflåten generelt, med rederne som pådrivere for utvikling av de gode løsningene for bærekraftig fiske. Samhandlingen med fiskerisegmentet har i årevis gitt Brunvoll førstehånds kjennskap til utfordringene i bransjen som har bidratt til produktutvikling av optimaliserte funksjoner både innen propeller, reduksjonsgir, thrustere, og automasjons- og styringssystemer.