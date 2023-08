Brunvoll fremdrifts- og manøvreringspakke for FSVs nye bløggefartøy

FSV Group

FSV Group er en norsk tjenesteleverandør, hovedsakelig innen akvakulturindustrien og opererer en stor flåte med multifunksjonelle fartøy, som omfatter fartøy for tauing, ROV-inspeksjon, behandling av lakselus med mer.

FSV Group opererer ut ifra fra hovedkontoret i Molde, og Brunvoll er takknemlig for at de velger lokale leverandører, noe som er positivt for lokalmiljøet.

Brunvoll

Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022. Selskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert.

Det 50 meter lange bløggefartøyet vil bli utrustet med twin-screw for fremdrift. Dette består av to propeller på aksling med kontrollerbar pitch, reduksjonsgir og elektromotor. Fartøyet vil også bli utstyrt med to tunnelthrustere, én forut og én akterut, for manøvrering. FSV Group valgte twin-screw konfigurasjonen i kombinasjon med de to tunnelthrustene for å imøtekomme operasjonelle krav til skipet. Fartøyet er designet for å operere i grunne farvann med sterke strømmer, og er basert på Aurora-serien utviklet av Sirius Design & Integration (Sirius DI) og Fitjar Mekaniske Verksted (FMV). Skipet vil også bli bygget ved verftet til FMV på Fitjar.– Vi valgte Brunvoll på bakgrunn av at de har vist at de er i stand til å levere produkter av høyeste kvalitet sammen med et stort globalt servicenettverk. Dette er et nytt markedssegment for oss, og fartøyet kommer til å operere globalt. Vi kan heller ikke legge skjul på at det å ha Brunvoll som utvikler og produserer disse produktene i nabolaget vårt, er en ekstra bonus, sier Arild Aasmyr, CEO for FSV Group.