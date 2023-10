Brunvoll gjentar for Nexans hos Ulstein

Leveransen av tre AUP115 azimuth-fremdriftsenheter for det forrige skipet, MS "Nexans Aurora". Foto: Brunvoll AS

Brunvoll

Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende leverandør av maritime systemer. Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022. Selskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert.

Brunvolls leveranse til det nye fartøyet vil ha samme spesifikasjoner som den forrige leveransen, inkludert tre azimuth-fremdriftsenheter, to tunnel thrustere og en opptrekkbar azimuth-thruster. Alle enhetene vil være koblet sammen i Brunvolls eget fremdrifts- og thruster kontrollsystem, BruCon PTC. Pakken er planlagt levert i anneet kvartal 2024, og skipet vil være operativt fra 2026.Det nye skipet, designet av Skipsteknisk AS, har samme betegnelse, ST-297 CLV, som MS "Nexans Aurora", men er forbedret med hensyn til kapasitet og komfort. En total lastekapasitet på 14.000 tonn høyspentkabler og fiberoptikk, samt muligheten til å legge opptil fire kabler samtidig er nøkkelfunksjonene på skipet.– Nexans og Skipsteknisk utfordret vår FoU-avdeling på "Nexans Aurora", med hensyn til både kraftuttak, ytelse, teknisk kompleksitet og undervannsstøy. Så jeg er veldig glad for at de har returnert til Brunvoll også for dette skipet, som kommer til å bli det mest teknologisk avanserte kabelleggeren noensinne bygget, sier Bernt Rune Riksfjord, VP Sales hos Brunvoll.Nexans er en global leverandør av strøm- og kommunikasjonskabler med 28.000 ansatte over hele verden. Nexans Norway, med sine 1 600 ansatte, er en av de ledende leverandørene av sjøkabler. Dette skipet, kontrahert av Nexans Marine Operations, vil installere sjøkabler til kraft- og kommunikasjonsformål fra land til land, til offshore vindparker og andre offshore installasjoner.