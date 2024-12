Brunvoll har sikret seg nok en leveranse

Om Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

Selskapet ble etablert i 1912 og har over 540 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls thrusterpakken består av to azimuth fremdriftsthrustere, to opptrekkbare azimuththrustere og en tunnelthruster. For dette fartøyet leveres en noe større tunnelthruster, som er eneste endring fra leveransen til det første fartøyet. I tillegg inkluderer pakken Brunvolls Condition Monitoring System, BruCon CMS, som gir økt operasjonell effektivitet og beslutningsstøtte.– Vi har gjort flere tiltak for å forbedre energieffektiviteten til disse fartøyene. For fremdrift har vi valgt å installere to inntrekkbare azimut-thrustere for å forbedre posisjoneringseffektiviteten. I tillegg har vi installert en større tunnelthruster på akkurat dette fartøyet, for å redusere støy og vibrasjon, noe som sikrer bedre komfort og velferd for mannskapet om bord, sier Kristian Stavset, Head of Projects i REM Offshore AS.Kristian legger til:– Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid mellom mange selskaper. Vi er veldig stolte over å ha samlet så mange leverandører fra vår lokale maritime klynge for å realisere dette prosjektet.Fartøyet som har fått navnet MS «REM Ocean», er designet av Skipsteknisk, bygger på samme plattform som det foregående fartøyet, ST-245. Mens det foregående fartøyet er et Energy Subsea Construction Vessel (ESCV), vil dette fartøyet være forbedre energieffektiviteten for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) innen offshore energisektoren.Skipsteknisk og REM Offshore har lagt vekt på lavt energiforbruk og utslipp ved utviklingen av fartøyet. Dette har resultert i et fartøy som nesten bruker halvparten så mye energi sammenlignet med andre sammenlignbare fartøy av samme tonnasje, med målet om nullutslipp. Dette vil oppnås gjennom en kombinasjon av ulike tiltak som; dual-fuel motorer som går på metanol, batteripakker, løfteutstyr med energigjenvinning og et høyeffektivt fremdriftssystem fra Brunvoll.Etter ferdigstillelse vil fartøyet operere på en langtidskontrakt med DeepOcean, hvor fartøyet skal utføre undervanns inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester for Equinor.En av de opptrekkbare azimuth-thrusterne er en nyutviklet og mer kompakt versjon av Brunvolls tradisjonelle azimuth combi-thrustere, der thrusteren fungerer som en tunnelthruster i inntrukken posisjon. Den nye combi-thruster-designet har en betydelig lavere byggehøyde grunnet bruk av en lignende anordning for senking og heving som for ikke-combi-enhetene. Samtidig har økt effektivitet i innfelt posisjon.Dette sitatet er fra annonseringen av det første fartøyet tilbake i mai, men like aktuell i dag.– Lokalt rederi, lokalt verft, lokal designer og lokal fremdriftsleverandør er et eksempel på hva den omkringliggende maritime industrien er i stand til når vi samarbeider. Vi ønsker å rose REM, for å satse på lokal ekspertise og støtte den lokale verdikjeden for å bygge dette banebrytende fartøyet. Denne typen multifunksjonsfartøy er noe vi har stor tro på, og det lave energiforbruket og utslippene vil gjøre det svært attraktivt i ethvert marked, sier Bernt Rune Riksfjord, VP Salg i Brunvoll AS.