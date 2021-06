Brunvoll hybrid framdriftssystem til CTV

OCEA CTV er designet av Mauric. Foto: MAURIC

Brunvoll har inngått kontrakt med det franske verftet OCEA SA, for levering av hybrid framdriftssystem til to CTV (Crew Transfer Vessel) bestilt av Louis Dreyfus Armateurs i samarbeid med Tidal Transit. Fartøyene er av MAURIC design, bygget av OCEA SA, og skal operere på Saint-Nazaire havvind-park, den aller første i Frankrike. Første leveransen fra Brunvoll vil finne sted i 4. kvartal 2021.



Brunvoll-leveransen er en kompakt systemleveranse med batteripakke og elektriske motorer for fremdrift med hotellast, med fokus på brukervennlighet og energibesparelser. Brunvolls systemleveranse består av styringssystemer, EMS, DC-tavler, frekvensomformere, elektriske motorer og batteripakke.



I kontrakten inngår også en leveranse av Triton CPP framdriftsstyring for et tredje fartøy som er et hybrid-forberedt diesel-mekanisk crew transfer vessel.



KOMPAKTHET OG LAV VEKT

Kjerneelementene i en Brunvoll elektrisk- og hybrid systemløsning er kompakthet og lav vekt. Brunvolls spesielle konfigurasjon av hybridsystemer er viktig for å oppnå fartøyets operasjonelle og grønne profil.



– Brunvoll er stolte over å vinne denne kontrakten med hybrid framdriftssystem og systemintegrasjon for det første crew transfer vessel for den franske havvind-parken”, sier Bjørn Svendsen, VP Sales & Marketing i Brunvoll.