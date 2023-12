Brunvoll investerer 100 millioner i produksjonsteknologi

Ett av to maskineringssentere med både muligheter for dreiing og fresing. Maskinene er 20 meter i lengde for skala. Illustrasjon: PAMA S.P.A.

Brunvolls tydelige strategi om å produsere i Norge ble etablert allerede tidlig på 1990-tallet. Dette har, med en fremoverlent Brunvoll-familie i spissen, medført store og kontinuerlige investeringer i konkurransedyktige fabrikker og intern kompetanse for å møte våre kunders stadig økende krav og forventninger.



– Vi er overbevist om at det å ha en helintegrert verdikjede hvor vi har full kontroll fra A til Å, er det riktige for Brunvoll og vår videre utvikling. På tross av en næringspolitikk som stadig utfordrer lokalt norsk eierskap og produksjon i Norge, så er vi i Brunvoll utrolig stolte at vi som familieeid konsern gjennom 111 år nok en gang tar sats og investerer betydelig for å øke vår konkurransekraft, sier konsernsjef, Kåre Øyvind Vassdal.



BETYDELIG VEKST

Konsernet opplever nå en betydelig vekst og i den forbindelse har vi gått til bestilling av to store nye og høyteknologiske maskiner for å utvide kapabiliteten og kapasiteten vår ytterligere.



Maskinene som er bestilt er ett boreverk for maskinering av girhus til konsernets fabrikk i Volda og et frese- og dreiesenter til fabrikken i Molde. Maskinene vil bli levert fra leverandøren PAMA S.P.A i Q1 2025. PAMA er et italiensk firma med en 90 år lang historie innen å levere store og mellomstore maskiner med høye krav til stabilitet og deler også Brunvoll sin lidenskap for presisjon.



– Pama er stolt av å fortsette det fruktbare samarbeidet med den anerkjente bedriften Brunvoll ved å levere høytytende produkter. Vi skal levere to teknologisk avanserte multifunksjonsmaskiner med høy automatisering, som vil styrke tilstedeværelsen til selskapet vårt på det norske markedet. Vi takker Brunvoll for å vise oss tilit og velge oss igjen, sier Matteo Mattuzzi, salgsdirektør ved PAMA S.P.A.

Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal, Foto: Brunvoll