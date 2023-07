Brunvoll-kontrakt med Esvagt

Esvagt

Esvagt er en dansk skipsreder og operatør som spesialiserer seg på offshore vind- og olje- og gassindustriene.

Esvagt har en flåte på over 40 fartøyer, hovedsakelig Emergency Response and Rescue Vessels (ERRVs) og Service Operations Vessels (SOVs).

Dette fartøyet er designet av HAV Design i Fosnavåg, og vil ha de samme hoveddimensjonene som fartøyet som ble kunngjort i mai i fjor. F

artøyene vil få en lengde er på 93,0 meter, en bredde på 19,6 meter, en dypgang på 6,5 meter og en maksimal hastighet på 14 knop.

Brunvoll

Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende maritim systemleverandør.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022. Selskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert.

Begge fartøyene blir bygget av Cemre Shipyard og vil gå inn i en 10-årig charter for Ørsted ved deres U.K East Coast Hub.Brunvoll skal levere et komplett fremdrifts- og manøvreringssystem, inkludert azimuth fremdriftsthrustere, inntrekkbare azimuth thrustere og en tunnelthruster. Pakken inkluderer også Brunvolls eget Condition Monitoring System (BruCon CMS).VP Sales, Bernt Rune Riksfjord, sa dette da det første fartøyet ble kunngjort i fjor:– Dette er et gjennombrudd for Brunvoll på azimuth propulsjonsmarkedet. Esvagt og HAV Design er begge viktige aktører innen fornybar energi-segmentet. Vi har et langvarig forhold til begge selskapene, og vi er glade for at de nå også vil bruke våre fremdriftsthrustere. Brunvoll skal være en foretrukket leverandør til fartøy innen vindkraft, spesielt for fartøy med dynamisk posisjonering. Denne kontrakten bekrefter vår posisjon og at den omfattende tekniske utviklingen vi har gjort har vært vellykket.