Brunvoll leverer fremdriftssystem til kjemikalietankere

Om Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet. Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

elskapet ble etablert i 1912 og har over 540 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen. ,

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls leveranse for fartøyene består av en komplett fremdriftspakke med en reduksjonsgirkasse, propellaksel og en propell med kontrollerbar pitch. Brunvoll skal også levere en tunnelthruster og Brunvolls Propulsjons- og Thruster Kontrollsystem, BruCon PTC.Girkassen har både Power-Take-In (PTI) og Power-Take-Out (PTO). Denne løsningen gir en allsidig plattform for å optimalisere for lavest mulig drivstofforbruk, og samtidig gi god ytelse under manøvreringsoperasjoner. Girkassen har en frontmontert clutch for å muliggjøre fullelektrisk fremdrift og gir en "take-me-home"-funksjon. Girkassen har også en clutch for propulsjonslinja, som muliggjør at hovedmotoren og PTO kan brukes som generatorsett når fartøyene ligger i havn.Tune Chemical Tankers (TCT) er en global operatør av tankskip med hovedkontor i Rotterdam, Nederland. TCT er en del av Tersan Group, som også inkluderer Tersan Shipyard. TCT opererer en ung flåte bestående av 18 kjemikalietankskip.Fartøyene er designet av Norden Ship Design House i Istanbul, Tyrkia. Fartøyene vil ha en total lengde på ca. 150 meter og en lastekapasitet på 16 500 dødvekts tonn.– Hva vil det si når verftet Tersan, som også er skipseieren, velger Brunvoll? Jo, det får meg til å tro at de har sett den langsiktige kostnadsfordelen ved å velge et selskap som leverer utmerket kvalitet og service gjennom hele fartøyets levetid. Vi ønsker å takke Tersan og Norden for samarbeidet på disse prosjektene, og jeg håper kanskje å se fartøyene levere kjemikalier til en av våre lokale produsenter av isopor en dag, sier Per Endre Woldsund, Sales Manager i Brunvoll.