Brunvoll leverer til den andre siden av jorden

Brunvoll

Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022.

elskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert.

Det nye fartøyet, kalt "Austral Odyssey", vil ha en lengde på 70 meter og en bredde på 14,6 meter. Framdrifts- og manøvreringsløsningene valgt for dette fartøyet består av en aksellinje-propell med en 2-trinns girkasse med kraftuttak (PTO) og kraftinntak (PTI). Fartøyet vil også ha en tunnelthruster akterut og en inntrekkbar azimuth combi thruster forut, samt Brunvoll frekvensomformer og startersystem.Alle komponentene vil bli integrert i Brunvolls eget framdrifts- og thruster-kontrollsystem, BruCon PTC. Denne kombinasjonen vil skape en pålitelig og effektiv løsning for operasjoner langt fra land i området kjent som "The Roaring Forties og The Furious Fifties"Thomas Gjerde, Sales Manager hos Marin Teknikk, sier dette om hvorfor løsningen fra Brunvoll ble valgt:– Basert på operasjonell profil, enkelt og greit. Fartøyet har en svært variabel operasjonsprofil med mye transit, fiskeoperasjoner ved lav hastighet og venting på grunn av røft vær. En 2-trinns girkassen sammen med en generator med variabel hastighet vil tillatte å senke propellhastigheten og få en mer ideell pitch på propellen under lavhastighetsoperasjoner. Dette resulterer i høyere propelleffektivitet, lavere drivstofforbruk og reduserte utslipp. Sammen med den inntrekkbare azimuth combi thrusteren vil det gjøre fartøyet fleksibelt, effektivt og redundant."Austral Fisheries eier og driver en av Australias største flåter av fiskefartøyer. Flåten består av 18 fartøyer med ulike operasjonsområder og fangsttyper, fra tannfisk i sør til reker og tropisk revfisk i nord.Austral Fisheries mottok fiskefartøyet MS "Cape Arkona" fra Båtbygg AS i 2020, som også har en komplett framdrifts- og manøvreringsløsning fra Brunvoll.