Brunvoll leverer til Torghattens nye hybridferje

Om Torghatten Nord

Torghatten Nord AS er et selskap i Torghatten-konsernet, 100 prosent eid av Torghatten AS.

Selskapet driver sjøgående kollektivtransport med ferjer og hurtigbåter i fylkene Troms, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland.

Største oppdragsgivere er Statens Vegvesen og fylkeskommuner gjennom anbuds- og rammeavtaler. Selskapet opererer i dag til sammen 50 fartøy.

Selskapets 750 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt ansatte på hovedkontoret i Tromsø og avdelingskontorene på Stokmarknes og Os.

Om Western Baltija Shipbuilding

Western Baltija Shipbuilding er et moderne verft som tilbyr et komplett utvalg av tjenester fra konseptdesign til "nøkkelferdige" løsninger.

Selskapet er en del av Western Shipyard Group, som tilhører et ledende industrielt holdingselskap i Østersjøregionen, BLRT-gruppen.

Hovedretning for strategien til Western Baltija Shipbuilding er bygging av "nøkkelferdige" fartøy, skrog og stålblokker.

Om TNSDC

The Norwegian Ship Design Company (TNSDC), etablert i 2019, spesialiserer seg på å levere førsteklasses skipsdesign, rådgivning og konsulenttjenester.

Teamet av skipsarkitekter har omfattende erfaring etter å ha bidratt til utvikling av over 150 fartøy over hele verden. TNSDC forplikter seg til å lede an innen energieffektivt og lav- eller nullutslipps skipsdesign.

Om Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

Selskapet ble etablert i 1912 og har over 570 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Det 73,3 meter lange fartøyet, med en bredde på 14,3 meter, vil ha plass til 50 biler og 199 passasjerer. Utstyrt med en batterikapasitet på 3600 kWh, vil ferjen operere på elektrisk kraft mellom Svolvær og Skrova, og i hybridmodus om sommeren til Skutvik, noe som vil redusere NOx- og CO-utslipp betydelig.– Målet vårt er å bygge et hybridfartøy som opererer elektrisk over kortere avstander og i hybridmodus over lengre ruter, noe som bidrar til lavere utslipp i drift, sier Eirik Olsen, driftsdirektør i Torghatten Nord.Brunvoll skal levere viktige systemer for ferjen, inkludert to trekkende azimuth-thrustere, et BruCon Auto-Crossing-system, et digitalt fjernovervåkningsverktøy med navnet BruCon Condition Monitoring System, og et kontrollsystem som styrer fremdriften fra broen til tuppen av hvert propellblad, kalt BruCon PTC (Propulsion & Thruster Control).– Vi er stolte av å støtte dette prosjektet med våre avanserte fremdrifts- og autonomiløsninger, sier Nils Arne Øksenvåg, salgssjef i Brunvoll.Ferjen vil bli bygd av Western Baltija Shipbuilding, som ligger i Litauen, og er designet av The Norwegian Ship Design Company. Fartøyet er planlagt levert i 2026.