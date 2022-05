Brunvoll leverer til verdens første SOV på grønt drivstoff

ESVAGT SOV med full Brunvoll pakke. Illustrasjon: HAV Design.

Brunvoll har sikret seg en viktig kontrakt for komplett azimuth fremdrift og manøvreringssystem for Esvagts nye Service Operation Vessel (SOV). Skipet er en HAV Design 833 SOV og vil bli bygd på Cemre Shipyard. Skipet vil bli den første SOVen i verden som kan operere på grønt drivstoff



Brunvolls leveranser inkluderer azimuth thrustere for fremdrift, tunnel thrustere, opptrekkbare azimuth thrustere samt systemer for tilstandsbasert vedlikehold. (Condition Monitoring Systems – CMS)



Brunvolls azimuth thrustere for fremdrift er en utvidelse av Brunvolls godt kjente thruster teknologi og er godt mottatt innen segmenter som pendelferger, kabellegging, konstruksjonsfartøy, mudringsfartøy og andre.



GJENNOMBRUDD

– Dette er et gjennombrudd for Brunvoll på azimuth thruster for fremdrift. Esvagt og HAV Design er begge svært viktige i fornybar segmentet og vi har lenge hatt et godt samarbeid med begge. «Vi ser nå fram til å virkelig få testet våre thrustere for fremdrift på dette avanserte fartøyet. Brunvoll skal være en foretrukket leverandør til fartøy innen vindkraft, spesielt for fartøy med dynamisk posisjonering. Denne kontrakten bekrefter vår posisjon og at den omfattende tekniske utviklingen vi har gjort har vært vellykket, sier Salgssjef Bernt Rune Riksfjord.



Fartøyet kommer med Brunvolls nye CMS som tilbyr avansert overvåkning av thrustere og propulsjonssystemer. Systemet inkluderer hardware og algoritmer for deteksjon av hendelser og overvåkning for optimalisert vedlikehold og operasjon. CMS er en del av BruCon, Brunvolls nye lagbaserte cyber security kontrollsystem.



TREND I MARKEDET

Brunvoll CMS støtter DNVs nye regelverk for tilstandskontroll.



– Esvagts valg av Brunvoll CMS følger en trend i markedet Vi har så langt installert dette systemet på mer enn 30 fartøyer og ser en raskt økende interesse. Bedre overvåking av operasjon og systemer gir mer kunnskap og øker evnen til optimalisering av operasjon og vedlikehold. sier CMS prosjektleder i Brunvoll, Ole Magnus Hjellset.

Brunvoll Azimuth Thrustere klar for transport. Bilde: Brunvoll