Brunvoll Mar-El med ny hybridkontrakt

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.

Organisasjonen består av 1600 redningskvinner og redningsmenn, fordelt på 58 redningsskøyter over hele landet, og har også internasjonale aktiviteter.

Om GOT Marine

AS GOT Marine AS er verftet i The Global Ocean Technology (GOT) Group, som er en Offshore/Marine teknologigruppe i Sør-Norge.

GOTs strategi er å utvikle et selskap basert på teknologi og kompetanse innen energi- og marin sektor, med fokus på entreprenørskap og kultur ved å utnytte den eksisterende ekspertisen i regionen.

Om Naval Dynamics

Naval Dynamics AS ble grunnlagt tidlig i 2002 med hensikt å tilby robuste og innovative løsninger for offshore-, shipping- og fornybar industri.

Selskapets hovedpilarer er intern kompetanse innen flytende enheter og sjødyktige skrogdesign, kombinert med et friskt perspektiv på fremtiden for offshore- og energimarkedene.

Om Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer. Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

onsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023. Selskapet ble etablert i 1912 og har over 570 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Fartøyet vil operere i Nord-Norge, i noen av de tøffeste forholdene langs kysten. Hybridsystemløsningen fra Brunvoll Mar-El består av et energistyringssystem og et likestrømsfordelingssystem fra Triton Hybrid-produktserien, og inkluderer elektriske motorer, omformere og batterier.Triton CPP, Triton styresystem og Triton thrusterkontrollsystemer leveres for fremdrift og girkontroll og integreres godt med Triton Hybrid-systemløsningen. Fartøyet vil bli utstyrt med den nyeste Brunvoll BruCon DP- og Joystick-løsningen.Kontrakten er den siste i en serie av kommende leveranser av kontroll- og kraftsystemer fra Brunvoll Mar-El. Kontorene til Brunvoll Mar-El ligger i Dalen i Telemark, og bedriften befinner seg i en periode med sterk vekst og ekspansjon.– GOT Marine AS har en lang historie med å bygge redningsfartøy, og vi i Brunvoll Mar-El ser frem til å samarbeide om dette prosjektet, sier Birger Gauslå, visepresident for salg og markedsføring i Brunvoll Mar-El.Fartøydesignet, kalt NDS-32 MPV, er utviklet i samarbeid mellom GOT Marine AS og Naval Dynamics AS.