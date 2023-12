Brunvoll med enda en kontrakt for fiskefartøy

Brunvoll

Fartøyet er designet av Salt Ship Design med hovedkontor på Stord, og vil bli levert fra verft mot slutten av 2025.Brunvoll’s leveranse til Quantus vil bestå av hovedpropulsjon og reduksjonsgir, BruCon-kontrollsystem for propulsjon og thrustere, aktre tunnel-thruster, og i baugen en opptrekkbar combi azimuth- og tunnel-thruster.Hovedfunksjonene til combi-thrusteren er å fungere som tunnel-thruster i øvre posisjon, og som nedsenket azimuth manøvrerings- og propulsjonsenhet. Den opptrekkbare azimuth combi-thruster gir bruksverdi i flere operasjoner, fra å gi ekstra manøvrerbarhet ved kai, til å gi ekstra thrust og økt manøvrerbarhet under fiskeoperasjoner ved at fartøyet kan holde kursen i røffere vær som ellers villa ha resultert i avdrift. Combi-thrusteren bidrar ellers til redusert drivstofforbruk ved at man unngå uoptimal bruk av hovedpropell og ror.Den opptrekkbare azimuth combi-thrusteren har også blitt rapportert brukt til å bringe fartøy og mannskap trygt tilbake til havn ved svikt på andre vitale systemer ombord.Enda en grunn til å installere den opptrekkbare azimuth combi-thrusteren som propulsjons-enhet i god avstand fra fiskeutstyr ved haling og pumping, er å redusere skader og operasjonsforstyrrelser. Og under pumping nær hekken vil bruk av nedsenket azimuth combi-thruster tillate fullstendig nedstenging av hovedpropellen og dermed unngå trålrotasjon i nedstrømsfeltet til hovedpropellen.Kundene M. V. Quantus Ltd. og Peter & J. Johnstone Ltd. har også tidligere installert Brunvoll-thrustere i sine fiskefartøy. Denne gangen har Brunvoll fått tillit til å levere enda flere produkter og tjenester til den nyeste investeringen. Quantus vil bli bygd som pelagisk tråler med fokus på lave utslipp, trygge arbeidsdager, høy fiskekvalitet og vil operere ut fra Peterhead (UK), som er en av Europa’s største hvitfiskhavner.