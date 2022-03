Brunvoll med kontrakter til ni nye fiskebåter

Arne Tennøy, (Sales Manager Fishery & Aquaculture hos Brunvoll) sier seg meget godt fornøyd med at mange av nybygg innen fiskeflåten velger systemer fra Brunvoll:– Våre produkter og systemer er godt tilpasset moderne skipsdesign, som blant andre Karstensens Skibsværft representerer. De har et stort fokus på reduksjon av utslipp og en grønn driftsprofil i sine design. Dette samsvarer svært godt med Brunvolls systemer designet for optimal effektivitet og lavt energiforbruk, sier Tennøy og legger til at med disse kontraktene har Brunvoll levert til mer enn 50 nybygg på Karstensens Skibsværft.Han er også begeistret over å se at nye kunderelasjoner skapes, samtidig som porteføljen av etablerte kunder på nytt velger Brunvolls løsninger for sine fartøyer.– Fiskeriflåten har alltid vært innovative og det er spennende å se at våre opptrekkbare azimuth thrustere slår godt an i ulike fiskefartøy. Siden snurperen/tråleren «Libas» i 2004 som det første fiskefartøyet i verden tok i bruk Brunvolls opptrekkbare azimuth thruster har en rekke nye fartøystyper sett fordelene med denne måten å manøvrere på. Særlig innen pelagisk trål og lineflåten har interessen vært stor, og nå henger også snurrevad-flåten og tradisjonell bunntrål seg på.Kent Damgaard hos Karstensens Skibsværft sier i en kommentar at Karstensens Skibsværft er godt fornøyde med samarbeidet med Brunvoll.– Vi mener, at Brunvoll har et godt produkt, som også våre felles sluttkunder er meget tilfredse med. Det er derfor helt naturlig for Karstensens Skibsværft å fortsette med Brunvoll som, mere eller mindre, eksklusiv leverandør av thruster-løsninger.De ni nybyggene er alle snurpere/pelagiske trålere på 75 til 88 meter. Rederne bak er Vardin P/F (Færøyene), Skinney-Thinganes HF, (Island), Gjøgur HF (Island), Havfisk AS (Norge), Herøyhav AS (Norge) samt flere ikke navngitte redere fra Norge og DanmarkBrunvolls leveranser strekker seg fra komplett framdrifts og thruster pakker til rene thruster systemer. Alle leveres med Brunvolls eget BruCon kontrollsystem med tilhørende motorstartere. Flere av skipene er utstyrt med opptrekkbare azimuth thrustere.