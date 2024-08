Brunvoll med propulsjon for Norleds fire neste ferger

Tersan Havyard

Tersan Havyard har vært i drift siden 1918, og har en omfattende kunnskap innen leveranse av nybygg uavhengig av design, utrustning, reparasjoner og ombygging av skip.

Ved å ha solide prosjektstyrings- og kvalitetssikringssystemer, fleksibilitet og høyt kvalifiserte personer leverer verftet avanserte fartøy med topp kvalitet.

Tersan Havyard har hovedkontor i Leirvik i Sogn, og avdeling i Fosnavåg.

Norled

Selskapet har rundt 80 fartøy, og driver ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms.

Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden.

LMG Marin

LMG Marin er et av Europas ledende skipsarkitekt- og skipsdesignfirmaer, med en svært dedikert organisasjon av dyktige ingeniører og skipsarkitekter.

Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer. Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

Selskapet ble etablert i 1912 og har over 540 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Ferjeoperatør Norled har vunnet kontrakten for rutene basert på 90 prosent reduksjon i utslipp. Norled har en ambisiøs strategi for bærekraft, og de nye hybridferjene er en sentral faktor. Hver ferje vil ha en batterikapasitet på 8000 kWh, og derfor den største batterikapasiteten sammenlignet med andre ferjer i Norge.Rutene støtter trafikk mellom Stokkvågen og Lovund, og mellom Stokkvågen og Træna, inkludert noen flere destinasjoner. Tre ferjer vil normalt betjene rutene, og én vil være i reserve.Fartøyene har kapasitet til 60 kjøretøy og 250 passasjerer hver, inkludert mannskap. Kapasiteten er praktisk da øya Træna huser en av de mer avsidesliggende festivalene i Norge, Trænafestivalen, med musikk, midnattssol og majestetiske fjell.Øyene huser også store fiskerianlegg, og fra et spesifikt anlegg på Lovund rapporteres det at omtrent 15 trailere med fisk forlater fabrikken hver arbeidsdag, noe som gjør Lovund-Stokkvågen til en av de travlere transittene. Øya Lovund er i tillegg hjem til et bredt spekter av sjøfugler og har den største bestanden av lundefugler i Helgelandskysten.Thrusterne som skal frakte øyboere, trailere, turister og feststemte mennesker til deres destinasjon, er Brunvolls trekkende azimut-thrustere, som samtidig fungerer som ror og fremdrift. Styringen og manøvrerbarheten til Brunvolls trekkende azimut-thrustere er det som gjør dem til et foretrukkent valg for ferjeselskaper. Brunvolls pålitelighet når det gjelder kvalitet og service gjør beslutningen enklere.Operatørene ombord på ferjene styrer thrusterne ved hjelp av BruCon Propulsion & Thruster Control System, BruCon PTC. Det kompakte kontrollsystemdesignet er basert på den nyeste forskningen og innovasjonen innen menneske-maskin-interaksjon.Skipsdesignet er laget av akkrediterte skipsarkitekter ved LMG Marin med kontorer i Bergen. Norled vil operere fartøyene på ruten fra 2027, og alle de fire fartøyene vil bli levert fra verftet Tersan Havyard Leirvik i løpet av 2026.