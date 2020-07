Brunvoll med tredje storkontrakt på kort tid

Brunvolls salgsteam, her representert ved f.v Anders Ulvestad, John Sjåholm og Per Olav Løkseth, foran et par thrusterseksjoner. Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

På kort tid, og tross pågående pandemi, har Brunvoll sikret en tredje storkontrakt på leveranse av thrustersystemer til såkalte DP2 Shuttle Tankere.



Det er igjen Samsung Heavy Industries i Sør-Korea som har bestilt komplette thrustersystemer for bygging av ytterligere tre DP2 Shuttle Tankere, for en stor leverandør av sjøtransport til den internasjonale oljeindustrien.



Langsiktig satsing har gitt Brunvoll en dominerende rolle som foretrukket leverandør til dette segmentet på verdensbasis, heter det i en pressemelding.



– Vi har opplevd en boom i bygging av DP2 Shuttle Tankere de to siste årene og Brunvoll har sikret seg leveranser til hele 21 skip i samme kategori i denne perioden. Våre leveranser innenfor dette segmentet strekker seg til utgangen av 2021 på de ordrene vi nå besitter og det gir oss god forutsigbarhet for vår produksjon ved Brunvolls fabrikk i Molde i samme periode, kan man lese i pressemeldingen.

Beste siden 2012 Det har vært en svært utfordrende tid for hele verden så langt i 2020 som følge av den pågående pandemien, det har Brunvoll fått merke i begrensingene det har lagt på aktiviteten. På tross av dette, og samtidig som hele verden har vært preget av massive restriksjoner, har Brunvoll opplevd det beste halvåret med ordreinntak på nysalg siden 2012.

Langsiktig og målrettet arbeid – Hardt arbeid over tid, har gitt oss en unik posisjon som den foretrukne samarbeidspartneren på systemleveranser innenfor Shuttle Tanker-segmentet. Det har nok en gang gitt oss uttelling, i form av den tredje store kontrakten på bare noen måneder. Det gjør oss trygg på at vi leverer det kundene forventer, og at vi kan være en solid aktør i dette markedet i lang tid fremover, sier Kåre Øyvind Vassdal, adm. dir. i Brunvoll Group.



Vassdal vil understreke at det er den langsiktige strategien og det målrettede arbeidet i hele organisasjonen, som over tid har bidratt til å bygge selskapets posisjon i Shuttle Tanker-segmentet.



Med kontraktene som er signert siden nyttår er Brunvoll nå sikret arbeid til langt ut i 2021.