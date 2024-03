Brunvoll propulsjon valgt av Esvagt

HAV Design

HAV Design er en norsk skipsdesigner spesialisert innen design av fartøy for innen energi, transport og sjømat sektorene.

HAV Design er en del av HAV gruppen som også har datterselskap innen hydrogen baserte energi systemer, vannbehandlings system, og kontrollsystem for skip.

Esvagt

Esvagt er en dansk skipsreder og operatør som spesialiserer seg på offshore vind- og olje- og gassindustriene.

Esvagt har en flåte på over 40 fartøyer, hovedsakelig Emergency Response and Rescue Vessels (ERRVs) og Service Operations Vessels (SOVs).

Brunvoll

Brunvoll-konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023. Selskapet ble etablert i 1912 og har over 540 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

– Brunvoll har igjen blitt valgt som leverandør av propulsjonssystem for Esvagt sin nyeste SOV-ordre. Kvalitet, effektivitet og service, samt betimelig leveringstid og samarbeid er alle vitale faktorer for Esvagt nå vi velger leverandører av essensielt utstyr for våre fartøy, sier Kristian Ole Jakobsen, Deputy CEO hos Esvagt A/S.Esvagts nye fartøy vi Brunvoll sitt propulsjon og thruster kontrollsystem, BruCon PTC. Fartøyet vi også blir utruster med to azimuth propulsjons thrustere, to opptrekkbare azimuth thrustere og en tunnel thruster.Etter ferdigstillelse skal fartøyet operere for Vestas på den nederlandske vindparken, Hollandse Kust West VI. Denne offshore vindparken vil bestå av 54 vindturbiner og vil ha en kapasitet på 760 MW. Fartøyet som er av typer HAV 830 L, vil få en lengde på 63,3 meter og vil være utrustet for et mannskap på 54 personer.– Vi er stolte og takknemlig for å motta enda en bestilling fra HAV og Esvagt. Mange års samarbeid med disse profesjonelle partnerne har vert viktig for Brunvoll som leverandør av komplekse propulsjons og manøvreringssystemer, sier Bernt Rune Riksfjord, VP Sales hos Brunvoll.