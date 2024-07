Brunvoll sin største ordre til nå

KNOT sine nye shuttletankere med en kapasitet på 154.000 dødvekttonn. Illustrasjon: Cosco Shipping Heavy Industry

Brunvoll har signert en kontrakt med Cosco Shipping Heavy Industry Zhoushan for levering av omfattende fremdrifts- og manøvreringspakker til tre shuttletankere for Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT). Den eksakte kontraktsverdien er ikke offentliggjort, men Brunvoll kan bekrefte at den beløper seg til flere hundre millioner kroner. Kontrakten inneholder også en opsjon på ytterlige ett fartøy.



Brunvolls leveranse til shutteltankerene (bøyelasteren) omfatter både fremdrifts- og manøvreringsutstyr. Fremdriftssystemet består av en propell med kontrollerbar pitch (propellstigning) med en diameter på 8,8 meter og effekt på opp mot 14.000 kW, samt en propellaksling og en OD-boks. OD-boksen er en enhet som distribuerer oljetrykk til propellen for å kontrollere pitchen til propellbladene. Videre vil fartøyene bli utstyrt med 3 opptrekkbare azimuth-thrustere og 3 tunnel-thrustere fra Brunvoll.



– Shuttletankmarkedet kan karakteriseres av kunder med høye standarder og svært avanserte fartøy. Vi i Brunvoll er derfor stolte av å ha over 75 prosent markedsandel i shuttletanksegmentet for båter med dynamisk posisjonering, og at vi har levert til over 60 fartøy de siste par tiårene. Denne rekordstore ordren understreker ikke bare vår posisjon i markedet, men sikrer også betydelig aktivitet ved våre fabrikker i både Molde og Volda i årene som kommer. Jeg vil benytte muligheten å takke Knutsen NYK Offshore Tankers for tilliten de nok en gang har vist oss. Jeg tror dette samarbeidet vil gagne begge parter ved å bidra til innovasjon og effektivisering i bransjen, sier Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef i Brunvoll



NYUTVIKLET DESIGN

De opptrekkbare azimuth-thrusterne er av ett nyutviklet design som muliggjør service og vedlikehold av thrusterenheten uten å dokksette fartøyet. Denne funksjonen er av stor verdi på grunn av fartøyenes størrelse, hvilket gjør det utfordrende å finne egnede tørrdokker. Shutteltankere utgjør også en del av den kritiske infrastrukturen og er ofte bundet av lange kontrakter, hvor manglende levering i henhold til avtale kan medføre betydelige kostnader



– Som General Manager for vår skipsbyggingsdivisjon er jeg glad for å kunngjøre Brunvoll som vår fremdriftsleverandør for disse fartøyene. Denne beslutningen er forankret i Brunvolls evne til samarbeid, innovere og yte eksepsjonell service.

Brunvoll kom også til oss med de nyutviklede opptrekkbare azimuth-thrusteren med mulighet for overhalling og reparasjon mens vi flyter, noe som vil gi oss et konkurransefortrinn. Videre har deres omfattende globale servicenettverk gitt oss tillit til at våre fartøy vil motta førsteklasses støtte gjennom hele skipets operasjonelle levetid, sier Tom Knutsen, General Manager New Building hos Knutsen Oas Shipping AS.



FARTØYENE

Fartøyene er designet og bygget av Cosco Heavy Zhoushan og vil ha en lengde på 279 meter, en bredde på 48 meter, samt en lastekapasitet på 154.000 dødvekttonn. Fartøyene vil være Zhoushans nybygg nr. 1227, 1228 og 1229. KNOT har allerede to fartøy under bygging ved Zhoushan. KNOT eier og opererer 18 fartøy i dag, hvorav hele 14 har Brunvoll-utstyr om bord.





Typisk fremdriftsarrangement for en shuttletanker med en stor 2-taktsmotor koblet til en aksellinje bestående av en oljedistribusjonsboks (OD-boks), en propellaksel og en propell med kontrollerbar pitch. Illustrasjon: Brunvoll AS Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef i Brunvoll. Foto: Brunvoll