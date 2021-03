Brunvoll skal holde den spanske marinen på stødig kurs

De nye spanske fregattene er designet av Navantia

Brunvoll skal levere sjokk-kvalifiserte opptrekkbare azimuth thrustere til fem F-110 fregatter til den spanske marine. Dette er nok en bekreftelse på at Brunvoll er i verdenstoppen med sine systemløsninger for den maritime industrien globalt.



– Vi har hatt et mangeårig samarbeid med den spanske verftsgruppen Navantia – helt siden verftet installerte Brunvoll’s sjokk-kvalifiserte opptrekkbare azimuth thrustere i de fem norske fregattene av Fridtjof Nansen-klassen. Siden den gang har vi hatt mange spin-off effekter av vårt samarbeid, med leveranser av thruster- systemer til en rekke marinefartøyer av Navantia-design både til Australia og Tyrkia. Kontrakten vi nå har inngått sikrer oss leveranser fra 2023 til 2028, sier salgsdirektør Per Olav Løkseth hos Brunvoll.



ERSTATTER ELDRE SKIP

F110-klassen er en multifunksjonell, anti-ubåtklasse av tunge fregatter for den spanske marinen og skal erstatte seks eldre skip. De nye fregattene har et avansert design med høy grad av automatisering. De vil ha en lengde på 145meter, en bredde på 18meter og dypgang på 5meter.



Deplasementet vil være 6100 tonn og hver fregatt vil ha et mannskap på 150 personer. Topphastighet er over 25 knop.



Brunvoll har lange tradisjoner med leveranser av opptrekkbare azimuth enheter til marine- og kystvaktfartøyer. Det startet med leveranse til den Norske Kystvaktens Andenes-klasse på slutten av 70-tallet, fulgt av skreddersydde løsninger til det Danske Søværn’s Thetis-klasse på 80-tallet. Dette har blitt fulgt av en rekke leveranser til Navantia opp gjennom årene og kronet med totalt 10 leveranser til DCNS i Frankrike til FREMM programmet, hvorav 8 er fregatter til den franske marinen, 1 til den marokkanske og 1 til den egyptiske marinen.



BRANSJESTANDARD

Konsept med opptrekkbare azimuth enheter er også utviklet til bruk i kommersielle fartøyer innen offshore, fiske, kysttankere og ikke minst store Shuttle Tankere hvor Brunvoll’s løsninger i dag er å betrakte som bransjestandard.



Brunvoll tilbyr komplette fremdrifts- og manøvreringssystem for alle typer skip. Disse systemene inkluderer propeller, gir, azimuth- og tunnel thrustere, ror og styremaskiner, automasjonssystem for propeller og thrustere, samt elektro- og batteripakker.

Fra venstre: Salgsdirektør Per Olav Løkseth, segmentleder Salg Marine Prosjekter Montse Lugrís López og salgsleder Marine Prosjekter Anders Ulvestad, erfarer nå at bedriftensløsninger for manøvrering av spesialskip til marinen har blitt nærmest en bransjestandard.