Brunvoll skal levere DP2 til MS «Stril Mar»

Leveransen fra Brunvoll omfatter ett dynamisk posisjoneringssystem av DP-klasse 2 med 4 tilhørende manøversteder der eksisterende sensorer og posisjons referansesystem vil bli gjenbrukt.– Vi har hatt ett langt og godt samarbeid med Brunvoll gjennom mer enn 40 år, og vi synes det var veldig spennende at Brunvoll utvidet sin portefølje til også å inneholde DP kontrollsystem. Vi er sikre på at Brunvoll kommer til å levere med en høy kvalitet også denne gang, sier Tom Karlsen, CTO i Simon Møkster Shipping.MS «Stril Mar» skal oppgraderes med batteri og nytt energihåndteringssystem, og i den forbindelse skal eksisterende DP system erstattes med et nytt system fra Brunvoll. Skipet ble levert fra Astilleros Gondán skipsverft i 2016, og designet er fra tidligere Rolls-Royce Marine. Fartøyer er i dag på langtidskontrakt for Equinor og oppgraderingene er en del av dette samarbeidet. Brunvoll er fornøyd med å ha sikret seg kontrakten i sterk konkurranse fra andre leverandører.