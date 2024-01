Brunvoll skal levere til nytt kabelleggingsfartøy

Toyo Construction sitt nye kabelleggingsfartøy. Illustrasjon: Vard Design.

Brunvoll har signert en kontrakt med Vard Group på leveranse av et omfattende fremdrifts og manøvreringssystem for Toyo Construction Co. Ltd sitt nye kabelleggingsfartøy.



Toyo sitt nye fartøy vil ha tre azimuth fremdriftsthrustere av i akterenden av fartøyet. Fartøyets forskip vil ha to tunnel thruster og en inntrekkbar azimuth thruster. Fartøyet vi også ha Brunvolls kontrollsystem for fremdrift og manøvrering, BruCon PTC.



Fartøyet er designet av Vard Design og vil ha en lengde på 150 meter, en bredde på 28 meter og en kabelkapasitet på 9.000 tonn. Skroget vil bli bygget ved Vards verft i Tulcea i Romania før det slepes til et av Vard sine verft i Norge for videre utrustning. Fartøyet skal leveres i andre kvartal 2026.



NY KUNDE

– Først av alt, velkommen til Toyo Construction som ny kunde hos Brunvoll og takk til Vard for å introdusere dem for oss i dette prosjektet. Japan har som mål å bli verdens største produsent av energi fra offshore vind, og planlegger å bygge opp en kapasitet på 10 gigawatt innen 2030. Vi håper at dette fartøyet kan bidra til å gjøre Toyo Construction til en nøkkelspiller i Japans overgang til fornybar energi, samt at dette bare er starten på et langvarig partnerskap,’ sier Bernt Rune Riksfjord, VP Sales hos Brunvoll.



TOYO OG VARD

Toyo Construction er ett japansk entreprenør selskap som jobber med anlegg og byggeprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er spesielt dyktig innen offshore-konstruksjon, eier forskjellige arbeidsfartøyer og bygger et bredt spekter av prosjekter som containerterminaler og marine flyplasser. Målet med dette fartøyet er å utvide virksomheten deres innen offshore-vindsegmentet.



Vard er en av de største globale designerne og skipsbyggerne av spesialiserte fartøyer. Med hovedkontor i Norge og omtrent 8000 ansatte driver Vard skipsverft i Norge, Romania, Brasil og Vietnam. Gjennom spesialiserte datterselskaper utvikler Vard kraft- og automasjonssystemer, dekkshåndteringsutstyr og løsninger for innredning av fartøy, samt tilbyr design- og ingeniørtjenester til den globale maritime industrien.

Toyo sitt nye fartøy vil ha tre azimuth fremdriftsthrustere av i akterenden av fartøyet. Fartøyets forskip vil ha to tunnel thruster og en inntrekkbar azimuth thruster. Illustrasjon: Brunvoll