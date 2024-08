Brunvoll skal utstyre enda en DP2 Shuttle Tanker

Om Tsakos Energy Navigation Ltd

Tsakos Energy Navigation Ltd er en del av Tsakos Group. Tsakos Group ble grunnlagt i 1970 av kaptein Panagiotis N.

Tsakos og er et ledende gresk maritimt konglomerat.

De opererer en moderne flåte på over 100 fartøy, bestående av tankskip, DP2 tankskip, LNG-skip, containerskip og tørrlastskip.

Om Samsung Heavy Industries

Samsung Heavy Industries (SHI), et datterselskap av Samsung Group grunnlagt i 1974, er et ledende skipsbyggings- og offshore ingeniørselskap.

SHI holder til i Sør-Korea og er kjent for sin avanserte teknologi og innovative løsninger innen konstruksjon av LNG-skip, containerskip og offshore-plattformer.

Med en av verdens største verftskapasiteter opprettholder SHI konsekvent høye standarder for kvalitet og effektivitet.

Leveransen fra Brunvoll består av tre opptrekkbare azimuth-thrustere, to tunnel-thrustere, samt Brunvolls Propulsion and Thruster Control system, BruCon PTC, med tre styreposisjoner. Den samlede effekten for alle thrusterne er på omtrent 17.000 kW.Fartøyet vil være Samsungs nybygg nr. 2708 og ha en lastekapasitet på 154.400 dødvekttonn. Fartøyene vil bli bygget i henhold til Suezmax-dimensjoner. Tsakos har en flåte på fire DP2 shuttle tankere i drift og tre under bygging, hvor alle har systemer fra Brunvoll.– Jeg vil benytte anledningen til å takke Tsakos og Samsung for at de valgte oss til å utstyre dette fartøyet med våre thrustere og systemer. Vi er takknemlige for deres tillit til våre produkter og ser frem til å se fartøyet på vannet, sier Anders Ulvestad, VP Sales hos Brunvoll.