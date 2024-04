Brunvoll-utstyr til tre fartøy hos Karstensens

To av fartøyene er for rederiet Faroe Origin, hvor Brunvoll vil levere hovedframdriftssystemer. Det tredje fartøyet er for en ikke-offentliggjort eier, og kontrakten består av to tunnelthrustere med tilhørende systemer.Fartøyene vil være Karstensens Shipyard nybygg nr. 486 og 487. Brunvoll vil levere et hovedframdriftssystem med BruCon PTC, Brunvolls Propulsjon og Thruster kontroll system. Propellen er optimalisert for å oppnå høy thrust under tråling. Reduksjonsgiret er av modellen ACG750 med Power-Take-Out (PTO).Fartøyet vil ha en total lengde på 44,1 meter og en bredde på 11,5 meter. Levering av fartøyene er planlagt i første og andre kvartal av 2026.Den andre kontrakten gjelder Karstensens nybygg nr. 500 for en ikke-offentliggjort eier. Brunvoll vil levere fartøyet med to tunneltruster av typen FU74, Brunvolls framdrifts- og thruster kontrollsystem (BruCon PTC), elektriske motorer og startere.– Disse mindre trålerne krever allsidige og kompakte framdriftsløsninger. Propellen og reduksjonsgiret valgt for disse fartøyene er akkurat det. En propell med stor diameter og riktig girforhold gir høyt bollard pull ved lav effekt. Denne girboksløsningen tillater å kjøre PTO til tavlen uten at propellen er i gang, sier Geir Arne Kaspersen, VP Sales