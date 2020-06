Brunvolls befester posisjonen som verdensledende på thrustersystemer

Brunvolls opptrekkbare Azimuth Thrustere er nå å regne for en standard på de fleste nye DP shuttletankere. Bildet viser kun en del av hele thruster-enheten – propelldysen som senkes ned under fartøyet for manøvrering på DP. Foto: Jørgen Eide / Brunvoll AS

Brunvoll har sikret nok en stor kontrakt på leveranse av thrustersystemer til shuttletankere som skal operere blant annet ved hjelp av Dynamisk Posisjonering (DP). Det er Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) i Sør-Korea, som har bestilt thrustersystemer for bygging av to DP shuttletankere for det norsk baserte rederiet Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT), den nest største Shuttle Tanker operatøren i verden.



KNOT har i dag en flåte på 25 avanserte shuttletankere samt 6 nybygg på gang. I tillegg operer de en flytende lagrings- og avlastningsenhet (FSO).



Denne kontrakten legges til den allerede godt belastede produksjonskapasiteten ved Brunvoll’s fabrikk i Molde på slutten av dette året og langt ut i første halvdel av neste år, da hoveddelen av ordren vil skal produseres og leveres, forteller bedriften i en pressemelding.



PÅLITELIG PARTNER

– Nok en gang setter vi vår ære i å bli valgt som den pålitelige partneren for nybygg innen Shuttle Tanker segmentet. I disse spesielle tider med den pågående globale korona-pandemien er vi ekstremt glade for å sikre ordrer som gir oss mer forutsigbarhet for 2021.



Vi må rette en stor takk til den kontinuerlige innsatsen vist fra hele Brunvoll organisasjonen som gjør oss til den foretrukne partneren globalt av slike systemer. I denne sammenheng vil jeg rette en spesiell takk til våre agenter ute i verden og ikke minst våre service medarbeidere som reiser rundt i verden og gjør den siste innsatsen for å tilfredsstille kundene våre, sier Kåre Øyvind Vassdal, administrerende direktør i Brunvoll Group.



TIL BARENTSHAVET

De to Shuttle Tankerne KNOT nå har satt i ordre er hver på 129.000 dWt. og en lengde på 280 meter. De vil være en del av selskapets virksomhet på Goliat oljefeltet i Barentshavet.



Under lasting og lossing blir fartøyene operert ved hjelp av Dynamic Positioning (DP), og posisjoneringen er sikret av to tunnelthrustere og tre opptrekkbare azimuth-thrustere på totalt 10.500 kW (14.280 HK) fra Brunvoll. Brunvoll har nylig fullført leveransen av lignende thrustersystemer til to andre skip bestilt av det samme rederiet men bygget på Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea og et annet par på Cosco Zhoushan i Kina.



– Dette er en meget verdifull kontrakt som føyer seg til flere andre leveranser til samme skipssegment de siste årene. Det befester vår posisjon som den foretrukne samarbeidspartner for ledende aktører med virksomhet i både nordområdene og i brasilianske farvann, sier Per Olav Løkseth, Markedsdirektør i Brunvoll i en kommentar.



STYRKER OPTIMISMEN

Det er for tiden nærmere 90 DP-shuttle-tankere i drift og i bestilling. Flere av de eldre fartøyene i dette segmentet utfases når de runder sine 20 år i drift, som er den maksimale driftstiden for denne type fartøy.



– Å sikre denne ordren rettferdiggjorde optimismen vi uttrykte bare noen uker tilbake da vi fikk kontrakter for tre andre shuttletankere, og vi må bare opprettholde vår innsats med å skaffe ytterligere kontrakter for levering av fremdrifts- og thrustersystemer til shuttletankere.Vi er sikre på at våre systemløsninger for både fremdrift og manøvrering er optimalisert for neste generasjon shuttletankere, som alle er bygget etter strenge miljøkrav. Vi fokuserer på bærekraft i fremstillingen av våre produkter, noe som resulterer i lavere energiforbruk og lavere utslipp for operatøren av disse fartøyene.

Vi vil også understreke at det er den langsiktige strategien og det målrettede arbeidet i hele organisasjonen som over tid har bidratt til å bygge vår posisjon som en foretrukket partner i shuttletankersegmentet. At både verft og rederi gjentatte ganger bestiller nye fartøyer med våre fremdrifts- og thrustersystemer, bekrefter at Brunvolls produkter leverer forventede resultater og kvalitet, avslutter Løkseth.



Markedsdirektør Per Olav Løkseth hos Brunvoll (t.h.), sammen med sitt salgsteam på shuttle tanker segmentet, Anders Ulvestad and John Sjåholm. Foto: Jørgen Eide / Brunvoll AS