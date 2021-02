Brunvollthrustere til ny generasjon kabelleggingsfartøy

Van Oords nye kabelleggingsfartøy skal bygges ved Vard Brattvåg med forventet levering i 2023. Illustrasjon: Vard Design AS

Brunvoll er valgt som leverandør av et komplett fremdrifts- og manøvreringsystem til det som betegnes som neste generasjons kabelleggingsfartøy. Fartøyet skal bygges for det nederlandske rederiet Van Oord ved Vard Brattvåg og forventes satt i drift i 2023.



Vards designselskap i Ålesund har tegnet fartøyet som har fått betegnelsen Vard 9 02. Fartøyet utrustes med de nyeste og mest bærekraftige løsninger for å redusere utslipp ved både landligge og driftsmodus til havs. Det skal drives med biodrivstoff, og med støtte fra en stor batteripakke sikres høy energieffektivitet og lave utslipp av CO2, Nox og SOx Denne kontrakten viser at Brunvoll har truffet godt med både produktutvikling og markedstilpasning etter at bunnen forsvant i offshore-markedet i 2015.



I VERDENSKLASSE

– Vi er stolte av at Vard og Van Oord har valgt Brunvoll som leverandør til dette meget avanserte fartøyet. Samtidig er det et bevis på at det norske maritime clusteret er i verdensklasse og kan tilby de beste systemløsningene som kreves idag. Vi må berømme Van Oord deres valg av Vard Brattvåg som byggeverft, noe som styrker vårt lokale maritime cluster i en vanskelig periode, sier Kåre Øyvind Vassdal, CEO i Brunvoll konsernet.



Brunvolls leveranse består av to tunnel thrustere hver på 2100kW, en kombinert opptrekkbar azimuth / tunnel thruster på 1.500kW og to azimuth fremdriftsthrustere med propell i dyse hver med ytelse på 2500kW. Med denne pakken av fremdrifts- og manøvreringsutstyr skal det 130 meter lange skipet kunne operere og holde sin posisjon (DP3) selv under ekstreme værforhold.



ULIKE SEGMENT

Brunvolls azimuth fremdriftsthrustere er utviklet for å betjene ulike skipstyper innen flere segmenter. Enhetene er designet med fokus på gode hydrodynamiske egenskaper og robust design.



Tunnel thrusterene og den opptrekkbare azimuth thrusteren skal installeres i forskipet. Alle enheter er av typen CPP (vridbare propeller) og alle kjøres med variabelt turtall. Ved bruk av simultan regulering av turtall og propellstigning, såkalt kombinatordrift, oppnås flere fordeler, herunder lavere støy og vibrasjonsnivå ombord, mindre støy ut i sjøen, og lavere energiforbruk.



Brunvoll har nettopp levert lignende thruster systemer til et kabelleggingsfartøy for Nexans Subsea Operations bygd ved Ulstein Verft.

Brunvoll tilbyr komplette fremdrifts- og manøvreringssystem for alle typer skip. Disse systemene inkluderer propeller, gir, azimuth- og tunnel thrustere, ror og styremaskiner, automasjonssystem for propeller og thrustere, samt elektro- og batteripakker.

Dette er framdriftsenhetene som hver yter 2500kW fra Brunvoll. Foto: Jørgen Eide, Brunvoll AS