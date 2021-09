Buksér og Berging bestiller fiskepumpesystemer

Adm.dir. Steve Paulsen i PG Flow Solutions (venstre) og salgs- og markedssjef Øyvind Berg foran et bilde av PG-Tornado fiskepumpen. Foto: PG Flow Solutions

Rederiet Buksér og Berging har valgt fiskepumpen PG-Tornado til avlusningsfartøyet «BB Orca» som selskapet har under ombygging. Det er Vestfold-selskapet PG Flow Solutions som skal levere to eksemplarer av PG-Tornado fiskepumpe som skal brukes om bord på fartøyet.



I tillegg skal selskapet levere et ikke-mekanisk PG-HydroFlow pumpesystem for overføring av fisk. Kontrollsystem og hydraulisk drivaggregat for å drifte pumpesystemene er også del av leveransen.



VELFERD OG FLYTTING

– Det er ikke så lenge siden vi først introduserte PG-Tornado til markedet, og så langt har responsen vært overveldende positiv. Vi opplever at næringen i stadig økende grad søker de mest optimale løsningene for fiskevelferd og skånsom flytting av fisk. Det er nettopp det PG-Tornado og PG-HydroFlow sørger for, sier Øyvind Berg, salgs- og markedssjef i PG Flow Solutions.



PG-Tornado har ingen bevegelige deler som kan skade fisken, og en løftehøyde som med god margin passer for avlusningsfartøyer, brønnbåter og lakseslakterier. PG-Tornado er utviklet og produsert i samarbeid mellom PG Flow Solutions og Smartline AS fra Stokmarknes.



PG-HydroFlow og PG-Tornado pumpesystemene vil installeres på dekk og kobles sammen med et 16-linjers avlusningssystem, som leveres av SkaMik.



Pumpesystemene skal sammenstilles og testes ved PG Flow Solutions’ fabrikasjons- og testanlegg i Sande i Vestfold. PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



INTERESSANT UTVIKLING

– Det er svært interessant å se at stadig flere plattformforsyningsfartøy bygges om til andre formål. Fra et sirkulærøkonomisk- og bærekraftperspektiv er det en ansvarlig tilnærming. At pumpeteknologien vår også kan bidra til å gjøre det til en lønnsom investering er noe vi er stolt av. Skånsom fiskehandling er god økonomi for både reder og oppdretter, sier Steve Paulsen, administrerende direktør i PG Flow Solutions.

Buksér og Berging bygger om den forhenværende PSVen, «Olympic Elena», til avlusningsfartøy med navnet «BB Orca». Fartøyet er 7o meter langt og er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal.



PG Flow Solutions tilbyr egenutviklede løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.