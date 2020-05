Bygger landets første arktiske tørrdokk

Moens tørrdokk på Purkholmen industripark i dag. Denne skal bli væruavhengig med en overbygd, isolert stålhall. Foto: LYKT

Moen satser 140 millioner kroner på å gjøre sin tørrdokk upåvirket av et skiftende arktisk klima. ABT Bygg skal bygge den vinterisolerte hallen.



Millionsatsingen gjør at det sterkt voksende skipsverftet med base på Namdalskysten, kan utnytte sin 100 meter lange tørrdokk i Nærøysundet optimalt hele året– uavhengig av vær- og temperaturforhold.



– Med dette tilpasser vi oss behovene som spesielt havbrukssektoren og ferge- og hurtigbåtrederier har. Begge disse segmentene har vinterhalvåret som hovedsesong for planlagt vedlikehold. Med hallen fjerner vi de arktiske klimautfordringene, og kan tilby våre kunder både høyere kvalitet og forutsigbar gjennomføring av alt fra vedlikehold og ombygging til overflatebehandlinger, sier konsernsjef Are Brekk i en pressemelding.



Etter planen starter ABT Bygg AS arbeidene i juni i år. Hallen skal kunne tas i bruk senvinteren 2021.



De samlede investeringene er på 140 millioner kroner. Satsningen finansieres gjennom egne midler, banklån og støtte fra Innovasjon Norge – som til sammen bidrar med 60 millioner kroner.

Konsernsjef Are Brekk (til venstre) i MOEN-gruppen og fagsjef Svein Børre Wilhelmsen i ABT Bygg AS signerer avtalen om bygging av landets første arktiske tørdokk. Foto: PKOM