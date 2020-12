Bygger to nye brønnbåter for Seistar

Slik blir de to brønnbåtene som Cemre skal bygge for Seistar og som er designet av SALT Ship Design. Illustrasjon SALT/CEMRE

Seistar Holding AS har bestilt to nye brønnbåter hos det tyrkiske verftet Cemre Shipyard. Den ene blir verdens største brønnbåt med en kapasitet på 8000 kubikkmeter, mens den andre blir vesentlig mindre med en kapasitet på 2200 kubikkmeter.



De to nye båtene blir henholdsvis 110 og 69,9 meter lange og blir bygg nummer 76 og 77 hos Cemre. De er begge utviklet av SALT Ship Design på Stord og blir utstyrt med sirkulære fisketanker. De skal klasses i DNV GL og vil føre norsk flagg, opplyser verftet i en pressemelding.

Verdens største Det større fartøyet vil med totalt 8 000 kubikkmeter lastekapasitet i tankene og en dødvekt på rundt 12 000 tonn bli verdens største brønnbåt for frakt av levende fisk. De nye båtene til Seistar-rederiet i Torangsvåg vil supplere nye og eksisterende kunder med ny tonnasje for å dekke den økende etterspørselen etter behandlings- og transporttjenester, spesielt knyttet til postsmolt på Vestlandet.

Lavt energiforbruk I følge pressemeldingen er de nye og innovative designene fra SALT basert på skånsom og effektiv fiskehåndtering i kombinasjon med sterkt søkelys på hygiene, miljø og kvalitet. Fartøyene har flere nye og spennende designløsninger, inkludert batterier som energilagring og sirkulære tanker. De er designet for å holde energiforbruket på et minimumsnivå.