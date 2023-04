Bygger verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt til havbruk

KONSORTIET

Moen Verft leder industrikonsortiet og bygger verdens første hydrogenelektriske havbruksfartøy på eget verft på Kolvereid i Nærøysund kommune.

Fartøyet er designet av Marin Design, mens Moen Marin har ansvar for fremdrift.

NTE Energi og H2 Marine bygger pilotanlegget som skal forsyne fartøyet med lokalprodusert, grønt hydrogen.

Hydrogensatsingen er støttet med til sammen 28,75 millioner kroner av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom det statlige Pilot E-programmet.

2023 blir historisk. Det blir året da verdens nest største lakseoppdretter, SalMar, tar i bruk verdens aller første hydrogendrevne arbeidsfartøy. Drøyt halvannet år etter at idéen ble lansert er båten under bygging hos Moen Verft på Kolvereid i Nærøysund.– Et banebrytende og ekstremt spennende prosjekt å være med på. Det kjennes fantastisk godt å være i gang med byggingen av det aller første hydrogendrevne fartøyet til havbruksnæringen, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus ved Moen Verft.Den 15 meter lange hydrogenelektriske katamaranen bygges for oppdrettsgiganten SalMar og har en kontraktspris på 24,8 millioner kroner. Båten får en brenselcelle på 145 kilowatt og en samlet batterikapasitet på 276 kilowattimer.– Vi er overveldet over hva vi har opplevd på Moen Verft i dag. Det hydrogenelektriske fartøyet som nå bygges her i Nærøysund er en milepæl både for havbruksnæringen, verftsindustrien og skipsfarten. I omstillingen av norsk økonomi og utviklingen av nytt eksportrettet næringsliv, er det nettopp denne type smarte, bærekraftige løsninger det vil være behov for å utvikle mer av, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, som denne uken besøkte Moen Verft.Når hydrogenbåten settes i drift skal den kunne bunkre inntil 120 kilo hydrogen i de fire tanker plassert over dekk. Hydrogenet skal produseres fra vind- og vannkraft i et pilotanlegg som kraftselskapet NTE og H2 Marine etablerer på Kråkøya kysthavn i Nærøysund.Moen Verft har ledet industrikonsortiet bak den helhetlige hydrogensatsingen. Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gjennom Pilot E-programmet støttet satsingen med til sammen 28,75 millioner kroner.Det offentliges støtte til en satsing på både båt og fylleinfrastruktur er en av de viktigste årsakene til at nettopp dette hydrogenprosjektet som realiseres først. Det mener Thomas Bjørdal, leder av fornybarklyngen Renergy Cluster som initierte prosjektet for to år siden.– Her står vi bokstavelig talt i startgropen for utviklingen av det første markedet for levering og anvendelse av utslippsfri energi til maritim transport. Det vil bli krevende, det ser vi som har to av de fem nasjonale hydrogenknutepunktene her i Trøndelag, men det er nettopp forståelsen av samarbeid mellom de som skal investere i fartøy og de som skal investere i hydrogenanleggene som er nøkkelen til at disse prosjektene leder an, sier Bjørdal som fortsatt er rådgiver for hydrogensatsingen i Nærøysund.– Prosjektet i Nærøysund er suksessoppskriften for det grønne skiftet i maritim sektor. Nullutslippsfartøyene trenger energiinfrastruktur, enten det er hydrogen, ammoniakk eller strøm, sier Bjørdal.